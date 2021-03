Record transmitirá Boavista e Flamengo para o Rio e outras 27 cidades pelo Brasil

O Campeonato Carioca estará novamente na tela da Record no sábado, próximo dia 27/03, às 21h, com a partida entre Boavista e Flamengo, no Estádio Elcyr Resende em Saquarema. O líder rubro-negro da Taça Guanabara chega embalado para a partida após vencer o Botafogo por 2 a 0, na quarta. A emissora exibirá a partida em 28 cidades brasileiras.

Além do Rio de Janeiro, o jogo será transmitido para outras 27 cidades: Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville , Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.

A emissora vem se destacando em audiência com as partidas, batendo inclusive marcas inéditas. A cobertura é apresentada por Mylena Ciribelli, com narração de Lucas Pereira, comentários de Guttemberg Fonseca e de Ricardo Rocha. A reportagem será de Marcos Carvalho e Fábio Peixoto.