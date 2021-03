Recursos Humanos e as Decisões Estratégicas

A necessidade atual de valorizar o capital humano

A área de recursos humanos é uma necessidade estratégica da demanda atual. Por isso, é muito importante que a empresa se direcione assertivamente nessa área, ainda que seja uma empresa de pequeno porte.

Sendo assim, as empresas podem adaptar o setor de acordo com a sua necessidade, bem como, direcionar as ações de recursos humanos de acordo com a sua cultura interna.

Dessa forma, a empresa valoriza o seu capital humano e se torna mais produtiva, bem como, o ambiente se torna colaborativo, sendo esse um dos grandes objetivos internos de uma empresa, pois é uma forma de melhorar a comunicação interna. Por isso, as ações de recursos humanos podem atingir essa necessidade intangível desde que sejam direcionadas.

Subdivisões de Recursos Humanos e a Gestão de Pessoas

Em algumas empresas, há a separação de um setor para a gestão de pessoas. Já em outras, essa área é unificada de acordo com o porte da empresa. No entanto, as ações são as mesmas ou equivalentes a uma empresa que pode separar assertivamente as subdivisões do setor de RH.

Para realizar uma correta gestão de pessoas através das ações de recursos humanos, é importante que a empresa conheça a sua cultura interna e faça um mapeamento do que deve melhorar através de pesquisas feitas com gestores, funcionários, e até mesmo, dependendo do porte e segmento da empresa, analisando as reclamações dos clientes.

Treinamentos estratégicos e desenvolvimento humano

Dessa forma, é possível elaborar treinamentos estratégicos para otimizar o conhecimento da equipe sobre determinado produto, ou ainda sobre o sistema. Bem como, é possível melhorar a postura e o direcionamento para com o cliente através de um alinhamento.

Sendo assim, a gestão deve conhecer o seu capital humano e a sua necessidade, bem como, pode investir em desenvolvimento humano para tornar as pessoas mais motivadas. Por exemplo, custear os estudos em algum curso, bem como, pode elaborar dinâmicas internas para quebrar as barreiras de comunicação, ou ainda, implementar sistemas integrados para que todas se comuniquem de forma otimizada.

Ambiente colaborativo e amparo estratégico

Em muitas empresas há treinamentos específicos para que as pessoas de todos os setores se envolvam e tornem o ambiente mais colaborativo. Todas essas estratégias e situações são capazes de eliminar processos contraproducentes e redirecionar a empresa no mercado.

Sendo assim, para empresas de pequeno porte a atuação de forma direcionada ampara o próprio crescimento. Portanto, o recursos humanos é uma área de linha e staff que ampara a empresa em suas decisões estratégicas.