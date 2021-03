Red Bull revela problema com Verstappen no GP do Bahrein

Hamilton vence na estratégia e pega Verstappen: assista como foi o GP do Bahrein

Max Verstappen largou da pole, manteve a liderança na largada e, ainda assim, acabou derrotado por Lewis Hamilton. A corrida foi uma das mais emocionantes para a Red Bull, que viu o sonho da vitória no Bahrein neste domingo (28) acabar no apagar das luzes: Verstappen tinha velocidade, mas acabou prejudicado por um problema no carro e terminou em segundo.

Quem apontou o problema em questão foi Christian Horner, chefe da Red Bull. O dirigente, entretanto, não explicou exatamente o que houve de errado no bólido.

“Temos que dar os parabéns ao pessoal da Mercedes. Tivemos uma corrida boa, de estratégias diferentes. Eles certamente têm um carro muito bom, capaz de nos pressionar no primeiro stint”, disse Horner.

Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! Clique aqui.

Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!

Max Verstappen e Lewis Hamilton travaram duelo estratégico pela vitória no Bahrein (Foto: Red Bull Content Pool)

“O Max estava administrando um problema desde o começo. Foi uma grande corrida e é uma pena que ele tenha ido para fora da pista na ultrapassagem, tendo de devolver a posição. O Max sujou os pneus, deu uma errada e deixou o Lewis respirar. Foi uma grande corrida”, seguiu.

Verstappen fez a ultrapassagem inválida sobre Hamilton na volta 53 de 56. O holandês excedeu limites de pista e devolveu a primeira posição. O britânico seguiu pressionado, mas conseguiu se segurar até a bandeira quadriculada.

A próxima etapa da F1 2021 é o GP da Emília-Romanha. A corrida em Ímola acontece dentro de três semanas, em 18 de abril.