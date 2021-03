Referenciação: conceito e exemplos

Na escrita, há uma série de técnicas que auxiliam no processo e contribuem para a melhor coesão textual. Ao escrever uma redação, muitos estudantes tendem a ser prolixos e repetir as ideias. No entanto, isso acaba prejudicando a compreensão do texto. Além disso, torna a leitura difícil e enfadonha. Uma técnica que pode ser útil para evitar isso é a de referenciação. Ela ajuda a sequenciar as ideias do texto, de modo a garantir uma articulação melhor e mais eficiente.

O que é referenciação?

Durante toda nossa vida social e acadêmica somos expostos a palavras que surgem ao passo que a interação linguística se desenvolve. Essa espécie de acervo de léxico fica guardado no nosso cérebro e é utilizado em diversas situações comunicativas. A comunicação pode ser oral ou escrita. Sempre que estamos diante de uma atividade discursiva, recorremos a esse material internalizado. É dali que tiramos os itens dos quais precisamos para dar conta da interação. Isso ocorre também na hora da escrita de um texto.

Exemplo

A referenciação é um elemento que contribui para a organização estrutural dos textos. Ela ocorre por meio de dois processos, conhecidos como movimento retrospectivo e progressivo (anáfora e catáfora). Observe o exemplo abaixo:

“Juliana acordou às seis da manhã daquela sexta-feira e seguiu rumo à estação de ônibus perto de sua casa. A garota esperou durante 40 minutos e era aquilo que estava à sua espera: um transporte público lotado, habitado por dezenas de trabalhadores que se espremiam naquele lugar à procura de qualquer mínimo espaço.”

Nesse trecho podemos observar a aplicação dos conceitos explicados anteriormente. Assim, notamos o termo garota fazendo referência ao substantivo Carolina. Portanto, estamos diante de uma anáfora. Em seguida, identificamos o termo naquele lugar, fazendo uma retomada da expressão transporte público lotado, outra anáfora. Por fim, observamos o pronome aquilo, que diz respeito a uma informação ainda não expressa, configurando assim uma catáfora.

Esse processo se repete no nosso dia a dia, principalmente na oralidade. Além disso, deve ser usado nos textos escritos para evitar a repetição, que torna o texto desinteressante. Nesse sentido, é possível apostar no uso de pronomes e dos sinônimos.

