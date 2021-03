Relembre declaração de Rogério Ceni ao LANCE! sobre seu centésimo gol

No dia 27 de março de 2011 Rogério Ceni alcançou um feito histórico ao marcar seu centésimo gol na vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na época, o ídolo tricolor concedeu entrevista a ao LANCE! falando sobre o feito. Relembre no vídeo acima!

