Relembre os jogos entre Manchester City e Borussia Dortmund antes de reencontro na Champions League

Menos badalado que outros confrontos das quartas de final da Champions League, o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund tem tudo para ser animado. No histórico, ingleses e alemães se encontraram apenas duas vezes, há mais de oito anos, também pela competição continental.

O ano era 2012 e o momento das equipes era completamente diferente. Apesar do título nacional poucos meses antes, saindo de um jejum de 44 anos, o Manchester City apenas iniciava seu projeto hoje vitorioso – apesar de ainda buscar o título europeu – e engatinhava na Champions League.

Por outro lado, o Borussia Dortmund vivia um excelente momento, onde acabara de conquistar o bicampeonato da Bundesliga. Com uma das gerações mais fantásticas de sua história, a equipe aurinegra, então comandada por Jürgen Klopp, reunia nomes como Lewandowski, Reus, Götze, Hummels e Gündogan.

Manchester e Borussia caíram no Grupo D, então chamado de “grupo da morte”, pois tiveram ainda a companhia de Real Madrid e Ajax. Ao lado dos Merengues, os alemães avançaram para o mata-mata. O caminho só parou na final, quando o rival Bayern de Munique venceu por 2 a 1, com gol de Robben aos 44 minutos do segundo tempo. O City, porém, ficou em quarto na chave.

As equipes se enfrentaram nos dias 3 de outubro e 4 de dezembro. Potência à época, o Borussia Dortmund levou a melhor: empate na Inglaterra e vitória na Alemanha. Relembre os confrontos ao final da matéria.

Quase nove anos depois, o cenário é completamente diferente. O Manchester City caminha para sua terceira Premier League nas últimas quatro temporadas, vivendo uma verdadeira hegemonia em território britânico, mas ainda com o sonho da Champions. O Borussia Dortmund desde então não vence o Alemão e vê o Bayern empilhar taças em Munique.

RELEMBRE OS CONFRONTOS

MANCHESTER CITY 1 X 1 BORUSSIA DORTMUND

03/10/2012 – 2ª rodada do Grupo D – Etihad Stadium (ING)

Manchester City (Técnico: Roberto Mancini)

Joe Hart; Zabalata, Kompany, Nastasic e Clichy (Balotelli); Javi García (Rodwell), Yaya Touré, Nasri (Kolarov), David Silva; Dzeko e Agüero.

Borussia Dortmund (Técnico: Jürgen Klopp)

Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels (Felipe Santana) e Schmelzer; Bender, Gündogan (Grosskreutz), Blaszczykowski, Götze (Kehl) e Reus; Lewandowski.

Gols: Reus (16′ – 2ºT) e Balotelli (45′ – 2ºT)

Gündogan e Yaya Touré no jogo de ida (Foto: ANDREW YATES / AFP)

BORUSSIA DORTMUND 1 X 0 MANCHESTER CITY

04/12/2012 – 6ª rodada do Grupo D – Signal Iduna Park (ALE)

Borussia Dortmund (Técnico: Jürgen Klopp)

Weidenfeller; Kirch (Leo Bittencourt), Felipe Santana, Hummels e Schmelzer; Gündogan, Leitner e Grosskreutz; Perisic, Reus (Blaszczykowski) e Schieber (Lewandowski).

Manchester City (Técnico: Roberto Mancini)

Joe Hart; Maicon, Kompany, Lescott e Nastasic; Javi García, Barry, Nasri (Zabaleta) e Sinclair (Agüero); Tévez e Dzeko (Balotelli).

Gol: Schieber (12′ – 2ºT)

Reus e Barry no jogo de volta (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

