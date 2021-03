Resident Evil Village ganha caixa nostálgica ao estilo PS1

Resident Evil Village chega ao mercado em 7 de maio, mas um funcionário da Capcom está tão ansioso pelo lançamento do game que resolveu fazer sua própria versão do jogo… baseada no primeiro PlayStation. O desenvolvedor Stefano Stingra, que trabalha no estúdio de Osaka, Japão, transformou a arte da mídia física do game em uma caixa da era PS1.

O resultado do trabalho foi publicado no perfil de Stefano no Twitter. “Eu não consegui esperar pelo dia do lançamento, então fiz a minha própria versão”, disse o desenvolvedor da Capcom.

Fonte: Stefano Stingra/Twitter

A “versão de PS1” de Resident Evil Village conta com uma caixa no icônico formato quadrado utilizado na mídia física do console. A capa traz o logo do game e a arte mostrando Chris como humano e lobisomem, além de referências ao primeiro videogame da Sony.

Fonte: Stefano Stingra

Na parte traseira, a caixa criada pelo desenvolvedor da Capcom exibe informações sobre o game e traz uma imagem de Lady Dimitrscu. Além de aparecer na contracapa do item, a vilã do game virou queridinha dos fãs da franquia e constantemente é tema de cosplays e materiais de divulgação do jogo.

Beta de Re:Verse em abril

Enquanto Resident Evil Village só vai dar as caras em maio, os fãs poderão jogar o modo online do game em breve. A Capcom realizará um teste beta com Resident Evil Re:Verse na semana que vem.

O teste será aberto e o download estará liberado em 5 de abril, a partir das 21h no horário de Brasília. O Beta será iniciado no dia 8, começando às 3h da madrugada, e vai até domingo, 11.

O teste será liberado para computadores por meio da Steam e também poderá ser baixado nos consoles pela PlayStation Store e na loja do Xbox. A versão disponibilizada nos consoles será a de PS4 e Xbox One, mas também deve funcionar no PS5 e Xbox Series X e Series S por meio da retrocompatibilidade.

Resident Evil Village será lançado em 7 de maio no PC e consoles da oitava e nona geração. O game está em pré-venda atualmente por R$ 180 na Steam e pode ser comprado no Xbox e PlayStation por valores na casa dos R$ 250, com upgrade gratuito para quem for migrar para o PS5 e Xbox Series X e Series S.