Resumo BBB21 19/03: Descanso pós-prova, planos para nova liderança e conversas sobre convivência marcam a tarde | resumo

O que também repercutiu nas conversas foi a reação de Juliette ao deixar a disputa. O incômodo da sister, por não ter sido a última a sair da competição, foi observado por outros brothers.

‘Você tem que ficar feliz’

Pocah e Gilberto conversaram no banheiro da casa do BBB21 após a Prova do Líder Fiat. O brother, que se sentiu um pouco culpado após algumas brincadeiras na disputa, ouviu conselhos da funkeira.

“Você tem que ficar feliz porque você ganhou a prova, muito importante no programa, você poder ter ganhado a liderança, você pode ter ganhado o carro, tem que ficar feliz, tem que abstrair”.

‘Juliette está sendo egoísta’

Logo após a conversa com Pocah, Gilberto seguiu para um papo com sua dupla da prova, Sarah. Ele voltou a falar sobre o sentimento de culpa e também apontou o comportamento de Juliette.

“Muito egoísta. A gente não fez nada. Ela que está pirando a cabeça dela aí, e sendo egoísta“, apontou Sarah.

A sister ainda orientou Gilberto: “Para de ouvir a Juliette, que ela está viajando na maionese. Ela está exagerando, querendo culpar a gente, por uma coisa que não tem nada a ver.”

Depois de um soninho da tarde, Sarah e Gilberto, últimos a deixar a prova de liderança, conversaram sobre uma possível divisão de VIP e Xepa. Pocah foi um dos nomes citados para o VIP.

“Tem que levar. Ela está malzona, né?”, apontou o brother.

“Eu vou levar a Pocah, o Fiuk e os dois meninos”, garante Sarah. “Eu levo a Juliette. Ela me deu muita força na prova”, ressalta o doutorando em Economia.

Ainda em conversa com Gilberto, Sarah fez uma revelação sobre Caio e Rodolffo.

“Eu gosto muito, mas acho que vou me distanciar deles na próxima semana […] Eles fazem umas coisas no jogo que não tem nada a ver com a gente. E acaba que a gente paga o preço”, comentou a sister.

O doutorando em Economia concordou e disse que vai fazer o mesmo.

Relembre a Prova do Líder Fiat

1 de 1 Gilberto e Sarah são os últimos a deixar a Prova do Líder Fiat no BBB21 — Foto: Globo Gilberto e Sarah são os últimos a deixar a Prova do Líder Fiat no BBB21 — Foto: Globo

Gilberto e Sarah foram a última dupla a deixar a disputa, após pouco mais de 13 horas de prova. Segundos antes, Pocah avisou que queria ir ao banheiro, e Juliette concordou em deixar a disputa. A cantora e a maquiadora foram a quinta dupla a sair.

A dupla vencedora ganhará imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro Fiat. E assim como foi anunciado no programa desta quinta-feira, 18/03, outra informação importante: a primeira dupla eliminada está indicada ao Paredão e disputará a Prova Bate e Volta com o participante mais votado no Confessionário.

