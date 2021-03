Resumo BBB21 20/3: liderança de Gilberto, climão entre casal e muitas informações trocadas na casa marcam a madrugada | resumo

Gilberto é o novo Líder do BBB21! Depois de vencer a Prova do Líder Fiat ao lado de Sarah, a dupla disputou mais uma prova, na qual o brother conquistou a coroa, um carro da Fiat e, claro, todas as regalias do Quarto do Líder. A sister, assim como Gilberto, também está imune nessa semana.

Além da nova divisão dos grupos Xepa e Vip, a madrugada foi marcada pelo clima tenso entre Arthur e Carla Diaz, que se mantiveram afastados e desabafaram bastante com o restante da casa. Gilberto também recebeu os brothers do Vip em seu aposento real e impressionou com suas fotos antigas.

Após serem confirmados como os vencedores da Prova do Líder Fiat por Tiago Leifert, Gilberto e Sarah disputaram entre eles quem ficaria com a liderança e ainda ganharia um carro.

A dupla foi até o gramado, onde tiveram acesso a quatro chaves eletrônicas. Quem escolhesse a certa, que ligaria o carro, ganhava. O doutorando em Economia foi direto na chave correta e se tornou o novo Líder do BBB21. Sarah Também ganhou imunidade.

Depois de comemorar muito sua vitória, Gilberto dividiu a casa entre Xepa e Vip. Os escolhidos do Líder para o Vip foram Sarah, Fiuk, Juliette, Pocah e Rodolffo. Ficaram na Xepa Arthur, Caio, Carla Diaz, Camilla de Lucas, João Luiz, Thaís e Viih Tube.

Após a nova divisão da casa, Arthur brincou com Thaís:

“Agora, dona Thaís, o posto de ‘Miss Xepa’ é meu. Porque eu fiquei cinco semanas seguidas. Ou seja. Desbanquei você”.

No Quarto Colorido, Carla Diaz chorou e recebeu um abraço de Fiuk, que perguntou como a atriz estava se sentindo.

“Muita coisa aqui, cara. Sei lá. Fico me perguntando se eu errei muito, sabe?“, diz Carla.

Em seguida, o ator e cantor aconselhou a sister. “Volta para você“. O cantor citou a famosa história do avião, em que o passageiro precisa primeiro colocar o oxigênio nele mesmo para ajudar o outro, e pede: “Coloca a máscara em você primeiro”.

Em conversa com Sarah, Gilberto disse querer se aproximar de verdade de Pocah. A sister concordou com a vontade do Líder e disse:

“É genuína a aproximação dela. A gente teve, sim, atrito, foi verdadeiro o atrito. Não era coisa da cabeça nem minha, nem da dela, nem da sua. Mas agora é genuíno”.

Lembrando da Prova do Líder, Pocah revelou estar chateada consigo mesma.

“Fiquei lá achando graça por uma coisa que levou minha amiga para o Paredão. É isso que está me doendo mais, não ter tido essa sensibilidade. Se pessoas saíram, abandonaram a prova, se arriscaram a ir para um Paredão… Eu não tive o senso do ridículo, o bom senso“.

Na sequência, a cantora foi conversar com Gilberto e Sarah. A sister relembrou suas discussões com o brother ao longo do jogo e ponderou:

“Você tem todo direito de não ter sentido verdade e tudo bem, é seu. Mas quero que você saiba que eu sempre gostei mesmo de você”.

Pocah ainda agradeceu ter sido escolhida por Gilberto para ficar no grupo Vip: “Você ver tudo que a gente passou e você mesmo sentir no coração de pegar e me dar o Vip: isso pra mim é mais do que genuíno, é mais do que jogo”.

Recém-coroado, Gilberto já começou a pensar em sua indicação e dividiu seus pensamentos com Sarah. “Dói votar no Arthur“, disse o brother. A sister concordou: “Eu gosto dele de graça“.

“Não é nem isso. Eu acharia um Paredão interessante, Fiuk e ele. Traria muitas respostas“, opinou Gilberto.

Na despensa, Carla Diaz chorou e desabafou com João Luiz e Juliette sobre seu relacionamento com Arthur:

“É a pior sensação da vida. Nunca tinha sentido isso. Eu não vim aqui pra isso. Eu não vou aturar isso”.

Enquanto isso, na área externa, Arthur desabafou com Rodolffo.

“Eu sou obrigado a aturar tudo aqui dentro. Tenho que engolir sapo de tudo, em relação a eu e ela. Aí ela fala pra galera o que aconteceu e vem todo mundo pra cima de mim, as amigas dela chorando. E aí acham ruim quando eu falo que terça-feira [dia de Eliminação] resolve. Mas falar que eu vim aqui tentar trocar uma ideia ninguém fala. E aí quem me tratou mal? Eu não vou ficar. Me tratou mal, eu saio de perto mesmo“.

Depois, Sarah chegou para conversar com o brother, que seguiu reclamando de Carla Diaz, dessa vez apontando que sentiu um clima diferente entre ela e Fiuk: “Cheguei no quarto, estava os dois apenas, e ficou um silêncio…”.

A consultora de marketing digital então revelou: “Ela estava querendo conversar com o Fiuk pro Fiuk vetar ela da prova [do Líder] e não você“. Arthur reclamou que a situação envolvendo Fiuk e Carla é recorrente, e completou:

“E foi o cara que indicou o Projota, e o Projota saiu. Não sou obrigado a perdoar. E terceiro: ela foi dupla do cara [na prova do Líder Fiat]. Virou parceirinha de jogo do cara que quer me tirar daqui? Então beleza, a gente é inimigo agora“.

Acha que acabou? A próxima a ouvir os lamentos de Arthur foi Pocah. O brother disse que estava se sentindo excluído na casa e que até Carla estaria falando mal dele com Fiuk.

“Só consigo imaginar isso“, disse o capixaba.

E enquanto isso, no Quarto do Líder, Sarah contou para Fiuk, Gilberto e Juliette o que ouviu de Arthur. “Ele me disse que deu crise de ciúme de você com Carla“.

“Não tem cabimento. Você sabe o respeito que eu tenho pelas pessoas. Eu nunca faria ‘ceninha'”, disse Fiuk.

O Quarto do Líder foi liberado para o reinado de Gilberto. Rodolffo, Sarah e Fiuk entraram no cômodo junto com o economista e todos vibraram muito ao ver o quadro com a caricatura do brother e também as fotos de sua família. Na sequência, Sarah coroou o Líder da semana, que gritou:

Carla Diaz, João Luiz e Camilla de Lucas conversavam no Quarto Colorido quando Arthur entrou no local em silêncio e começou a recolher algumas roupas, enquanto o trio continuou a conversa. 👀

Assim que o brother deixou o quarto com seus pertences, João falou: “O Arthur vai pra lá [Quarto Cordel]. Alguém me falou lá fora“. Carla, pensativa, disse: “O que está acontecendo, João?”

Na sequência, o trio continuou conversando e Carla apontou: “Arthur, eu, jogo. Ele se afastou de mim…“. “Para jogar com as outras pessoas. Ele se afastou para poder jogar com Caio, Rodolffo, Gil e Sarah“, completou o professor de Geografia.

Camilla de Lucas opinou que isso era óbvio e a atriz exclamou: “Agora que está caindo minha ficha!“.

Na área externa da casa, Arthur conversou com Gilberto sobre votos: “Sobrou tudo para mim“. O Líder da semana questionou se o brother vai pela casa com vários votos, e o capixaba respondeu: “Não sei. Estou pensando em uma jogada aí… de você me botar“.

Na sequência, Gilberto contou toda a estratégia do brother para Fiuk no Quarto do Líder. O ator e cantor então disse:

“O que eu fico me questionando do Arthur é, tipo assim, ele vira para a Carla e fala: ‘Por eu gostar de você, vamos fingir que você não está mais comigo’. Aí ele vira para você e fala: ‘Me indica para o Paredão’. Não dá para encaixar. Você fala: ‘Aonde ele quer chegar?’“.

Ainda no Quarto do Líder, Gilberto, Sarah, Pocah e Fiuk conversavam sobre onde cada um vai dormir. “Você quer dormir com Rodolffo que eu estou ligado“, brincou o Líder com a consultora de marketing digital.

“Não sei que raio que vocês encrencaram na cabeça que eu e Rodolffo tinha que ser um casal. Não tem nada a ver. O Rodolffo é chato. Eu adoro ele, é meu amigo, mas é chato“, afirmou Sarah, que ainda disse: “Rodolffo dá não, agora se o Fiuk quiser eu estou querendo ele“.

