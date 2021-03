Resumo BBB21 24/03: Desabafos, desentendimento e repercussão sobre Eliminação agitam a manhã e o início da tarde | resumo

Amanheceu no BBB21 com uma sister a menos na disputa pelo grande prêmio. 😞 Carla Diaz acabou levando a pior na berlinda contra Fiuk e Rodolffo e foi eliminada com 44,96% dos votos. O sertanejo recebeu 44,45% dos votos, e o paulista, 10,59%.

Como sempre acontece após uma Eliminação, a saída da sister repercutiu bastante dentro da casa mais vigiada do Brasil. Teve muita DR, choro, especulações sobre o comportamento de uma sister, treta e gente bem chateada. E, por falar em repercussão, outro assunto que rendeu foi o pedido de Tiago Leifert para que os brothers reforcem os cuidados com a higiene pessoal. Muito bom, né?!

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 24/3

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que rolou na manhã e no início da tarde desta quarta-feira, 24/3.

Atenção para o resumo! — Foto: Globo

Enquanto os outros brothers dormiam, Camilla de Lucas e João Luiz aproveitaram para analisar e especular o que, de fato, teria sido crucial para a Eliminação de Carla Diaz. A dupla diz acreditar que o público esperava uma postura diferente da sister após sua volta do Paredão Falso, e compartilharam o desejo de ver a sister utilizando o poder que lhe foi dado.

“E ela teve duas oportunidades de usar”, reforça Camilla de Lucas

“Principalmente quando Projota ganhou o Anjo”, rememora João Luiz

Camilla de Lucas e João Luiz especulam Eliminação de Carla Diaz — Foto: Globo

A conversa entre a dupla continuou, e eles apontaram suas percepções para a formação do próximo Paredão do BBB21. A influenciadora comentou que acha que a casa irá focar os votos neles e ressaltou: “Se a gente ganhar a liderança, menos uma pessoa indo”. Camilla de Lucas ainda opinou sobre um brother que segue na disputa para ser o grande vencedor do Big dos Big’s: “Eu acho que ele também é uma pessoa com um perfil muito bom de favoritismo”.

Agora sim! Toque de despertar acionado! É hora de partir para o Confessionário para realizar o Raio-X e o Queridômetro. E hoje é dia de exaltar os depoimentos dos nossos brothers. Após um pedido de Tiago Leifert, eles deram um show e reforçaram a importância de ficarmos em casa para conter a pandemia.

“Venho fazer um apelo aqui a vocês, fiquem em casa, por favor. Responsabilidade social o nome disso, você precisa se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor”, pediu Arthur

Raio-X BBB21: Arthur – 24/03

“Primeira coisa que eu queria muito falar é fica em casa, galera. É horrível a sensação de estar aqui sem saber o que está acontecendo aí, a gente fica bem preocupado com vocês aí fora. Então, por favor, todo mundo fica em casa, use máscara se precisar de sair, álcool gel”, reforçou Thaís.

Raio-X BBB21: Thaís – 24/03

E o Queridômetro? Apenas dois confinados receberam emojis negativos, Fiuk e Sarah. Eles ganharam “coração partido” de Juliette, com quem já tiveram conflitos. 💔

1 de 1 Queridômetro de 24/03 — Foto: Gshow Queridômetro de 24/03 — Foto: Gshow

Conversas e mais conversas

Depois de uma Eliminação, é hora de mexer os bonequinhos e começar a colocar a cabeça para funcionar porque tem mais Prova do Líder chegando.

Logo pela manhã, enquanto os brothers da Xepa tomavam café, Arthur falou sobre uma conversa que teve com Carla Diaz. Ele confidenciou que a sister o contou que acredita que as pessoas esperavam uma outra coisa dela após sua volta do Paredão Falso.

Arthur sobre Paredão Falso: ‘Tinha que ter caído na mão errada’

E Rodolffo desabafou sobre a indicação do Líder Gilberto ao Paredão:

“Mas que eu me senti traído e colocaria no momento, eu colocaria de olhos fechados”.

Rodolffo dispara no BBB21: ‘Eu me senti traído’

Na academia, João Luiz teve um papo sério com Viih Tube sobre votos.

“Eu acho que, dependendo do cenário do que vai acontecer essa semana, de quem vai ganhar o Líder, de quem vai ganhar o Anjo, talvez o nosso esteja na reta“, comentou o professor de Geografia.

João Luiz alerta Viih Tube sobre Paredão: ‘Talvez o nosso esteja na reta’

E esse papo continuou! Juliette contou para Viih Tube uma conversa que teve com Rodolffo de madrugada:

“O meu medo era real, era possível que era isso. Tanto quanto a mim, tanto quanto a você. Resumindo a historia, é isso, o que você vai fazer com essa informação, de jogo, pertence a você”.

Juliette conta conversa que teve com brother para Viih Tube: ‘O meu medo era real’

+++ Na academia do BBB21, Juliette analisa jogo de brothers, e Viih Tube afirma: ‘Está muito claro’

+++ Na área externa do BBB21, Viih Tube afirma: ‘É ruim se surpreender negativamente com as pessoas’

+++ Caio e Fiuk conversam sobre decisão de Gilberto, e brother afirma: ‘Poderia ter conversado com ele antes’

+++ Pocah desabafa com Gilberto: ‘Eu não quero temer mais o Paredão’

Depois, as sisters continuaram a conversa na área externa da casa. A youtuber queria conversar com Sarah sobre ter sido opção de voto da sister no Paredão do último domingo, e Juliette a aconselhou: “Escuta e vê se acha a verdade”.

Juliette aconselha Viih Tube: ‘Escuta e vê se acha verdade’

Mas a paulista ficou chateada com a postura da advogada quando a consultora de Marketing se aproximou e reclamou:

“Eu acabei de conversar com você pedindo para eu ter essa conversa. Você está passando por cima de mim“.

Viih Tube dispara para Juliette no BBB21: ‘Você está se contradizendo comigo’

E aí, ela decidiu conversar com a brasiliense! No Quarto Cordel, a youtuber disse:

“Eu fiquei chateada ali agora, porque a Ju sabe que eu queria ter essa conversa com você. Ela sabe que eu queria ter esse momento, e ela começou a falar ali com a gente sabendo que eu estava me preparando para conversar com você, sabe“.

Viih Tube e Sarah conversam sobre voto e sister garante: ‘Com você eu me importo’

Durante o papo, Sarah disse estar chateada com Juliette. 👀 Olha como foi:

“Desculpa eu sei que você é amiga dela, mas estão acontecendo umas pequenas coisas aqui, e ali, que até o Gil já está meio arrependido de ter colocado o Caio no Paredão e não ela“.

“Isso que a Juliette fez com você, ela foi lá e fez a minha caveira, e depois falou para não conversar comigo. Ela fez essa semana também com o Gil e com uma outra pessoa que não vem ao caso”.

Sarah revela para Viih Tube: ‘Eu estou muito chateada com Juliette’

E, enquanto isso, Juliette tirava a história a limpo com Rodolffo, que foi quem disse a ela sobre o voto da consultora de Marketing em Viih Tube:

“Nós chegamos a meio que combinar para me tirar da reta, Ju. Eu não estava esperando ir pelo Líder. Eu queria me tirar do Paredão, entendeu?“, explicou o cantor sertanejo.

Juliette questiona Rodolffo sobre voto e brother diz: ‘Não estava esperando ir pelo Líder’

Após a DR com a youtuber, Sarah foi conversar com Gilberto no Quarto do Líder. Ela relatou o papo que teve com a youtuber, e o doutorando em Economia disparou:

Gilberto sobre sister do BBB21: ‘Que cobra’

Com a palavra, Carla Diaz 🦋

Sétima eliminada do BBB21, Carla Diaz teve uma agenda lotada após deixar a casa mais vigiada do Brasil, na noite anterior. Primeira missão foi classificar seus ex-colegas de confinamento com emojis. Ela falou sobre Arthur: “Eu sempre fui fofa com ele”.

Depois disso, a sister bateu um papo bem bacana com a apresentadora Ana Clara e analisou a sua trajetória no Big dos Big’s. Reveja:

Bate-Papo BBB: Carla Diaz | Confira os melhores momentos com a sétima eliminada

Acha que acabou por aí? Que nada! A sister ainda precisou reagir aos comentários dos apaixonados pelo BBB.

E, hoje pela manhã, tomou aquele café da manhã dos sonhos com a Ana Maria Braga e avaliou sua relação com Arthur: “Eu vi sinceridade”.

Carla Diaz diz que se permitiu viver intensamente dentro do ‘BBB21’

Por enquanto, é só! Fique de olho na #RedeBBB para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil e não perder nada! Até a próxima, pessoal! 👋

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se!