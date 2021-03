Resumo BBB21 27/3: madrugada dos brothers é marcada por festa, especulação sobre o próximo Paredão e Líder irritado | resumo

Festa de sexta-feira com muito funk no BBB21! Dennis DJ desembarcou na casa mais vigiada do Brasil para agitar a Festa Above e colocar os brothers para dançar! Rolou até uma “trollada” do artista, que colocou um toque do Big Fone no meio da playlist! 😂

A madrugada teve também muita especulação sobre a formação do próximo Paredão, um Líder com saudades de quem já foi e arrependido por uma escolha sua para o grupo Vip e muito julgamento. 👀

Quer saber todos os detalhes? Então cola no resumo da #RedeBBB para conferir tudo que aconteceu e não perder nenhum movimento dessa madrugada. Vem! 👊😉

Dennis DJ animou a Festa Above e levou um repertório exclusivo aos brothers: “A partir do momento em que eu soube que ia tocar na casa, eu comecei a mexer em todo o meu repertório, remixando todas as músicas. Podemos dizer que são versões exclusivas para essa festa do BBB21“. Arrasou!

O grupo entrou na festa e se surpreendeu com o ambiente repleto de cores e muitas luzes. Um paredão com o nome da festa também chamou atenção dos brothers. Mais cedo, Viih Tube vibrou com os figurinos recebidos para curtirem a noite: “Estou apaixonada!”

Começa a Festa Above com apresentação de Dennis DJ no BBB21

O DJ ainda aproveitou sua participação na festa para dar uma pequena “trollada” nos confinados. 🤭 O artista tocou uma mixagem especial com o som do Big Fone, deixando os confinados confusos e acreditando que poderia ser realmente um toque de verdade do mensageiro. 😂

Big Fone em música de Dennis DJ trolla brothers em festa do BBB21

Teve ainda um momento especial para Pocah: a sister escutou pela primeira vez CONFIRA “Jogar pra Tropa”, parceria com Dennis DJ, e se emocionou.

“Ai, amigo, estou tão feliz!”, disse ela para Arthur.

Pocah ouve CONFIRA em festa do BBB21 e comemora: ‘Tão feliz!’

+++ Dennis DJ faz remix em Festa Above, do BBB21, e pede: ‘Agarra os Big Brothers’

‘VTzeiros’ emocionados! 😍

Ainda no começo da Festa Above, os brothers assistiram imagens deles gravadas dentro do reality. A cada novo trecho dos participantes, eles se emocionaram e vibraram. Camilla de Lucas comemorou: “Está todo mundo lindo. Muito lindo isso“. Assim que apareceu Juliette no telão, a paraibana não segurou a emoção e chorou.

“Amiga, você está maravilhosa. Você é muita linda”, fala Viih Tube. João Luiz, então, grita: “Perfeita”.

Juliette se emociona ao ver seu VT em festa do BBB21 e ouve elogios: ‘Perfeita’

Calculando o Paredão 🧱

Em conversa com Fiuk, Gilberto começou a fazer suas especulações sobre a formação do próximo Paredão e disse quem ele acredita que vai parar na berlinda: “Eu, Fiuk, Caio e Juliette“. Será? 👀

Gilberto especula sobre formação de Paredão do BBB21: ‘Vai eu, Fiuk, Caio e Juliette’

Enquanto isso, o Líder Arthur revelou à Pocah que pretende indicar Juliette. O brother questionou a cantora: “Se você ganhasse o Anjo, você imunizaria a Juliette?” Ela respondeu que não e Arthur explicou: “De boa então, porque eu vou nela”. Xiii…

BBB21: Líder Arthur pergunta se Pocah daria imunidade para Juliette e declara: ‘Vou nela’

Viih Tube e Thaís também conversaram sobre a postura delas no jogo e o quanto isso pode ameaçá-las. Em certo momento, a cirurgiã-dentista alertou: “Fala baixo porque o Rodolffo está ali“. 🤫 E a youtuber criticou o brother:

“Sabe o que eu sinto nessa pessoa? Uma falsa harmonia. Ele finge que se dá bem com todo mundo, que gosta de todo mundo, mas na verdade ele fica observando as coisas. Isso me preocupa”.

Viih Tube critica brother no BBB21: ‘Finge que se dá bem com todo mundo’

+++ No BBB21, Camilla de Lucas diz para Viih Tube que está preocupada com Thaís

Em outro momento da Festa Above, Camilla de Lucas desabafou com Viih Tube, Thaís e João Luiz sobre algo que a incomoda desde o dia da eliminação de Carla Diaz do BBB21.

“Estou triste porque estou com dúvidas em relação ao Arthur e que, talvez, eu colocaria ele no Paredão [se fosse a próxima Líder]”.

Camilla de Lucas diz ter dúvidas em relação a Arthur e cogita votar no brother no futuro

Em conversa com João Luiz e Thaís, Arthur disse estar sentindo muita falta de Carla Diaz, última eliminada da casa mais vigiada do Brasil. “Estou triste”, lamentou o brother. “É uma das eliminações que eu olho assim e eu vejo um vazio”, disse João.

“Apesar de ser a menorzinha foi a que fez mais falta no espaço”, opinou Arthur.

Arthur e João Luiz sentem falta de Carla Diaz em festa do BBB21: ‘Olho e vejo um vazio’

Avaliando as relações 👀

Caio e Fiuk lembraram algumas desavenças que aconteceram no início do BBB21 e comentaram que quase todos os envolvidos já saíram do jogo. O ator e cantor então avaliou o comportamento de uma sister em especial:

“No começo do jogo, é muito normal a gente se aproximar de pessoas que a gente acha que são fortes. Não sei se a Viih [Tube] se aproximou e nem sei se aproximou por maldade, talvez por se sentir protegida. Ela é uma incógnita para mim“.

Fiuk analisa postura de Viih Tube no BBB21: ‘Uma incógnita’

O brother seguiu analisando os confinados e dessa vez falou sobre Camilla de Lucas com Gilberto. “Quando a gente quer estar certo o tempo inteiro, às vezes a gente fica em cima do muro. Eu já fiquei várias vezes e fico ainda”, disse Fiuk, revelando ainda que gostaria de conversar com a sister para entendê-la melhor.

“Ela sempre mostra o ponto de todo mundo e não fala o que ela acha. (…) Eu acho que ela está sendo encurralada pelo jogo. Uma pessoa vem falar com ela, outra pessoa vem falar com ela, e ela fica assim, ó. Porque ela acaba sendo o centro disso tudo, já que ela é neutra”.

No BBB21, Fiuk analisa postura de Camilla de Lucas: ‘Está sendo encurralada pelo jogo’

Em certo momento, Thaís conversou com Viih Tube e chorou ao falar sobre seus sentimentos na casa.

“Nunca fiquei tão mal igual esses últimos dias. Sempre fui forte, sempre quis ser muito forte aqui, mesmo quando todo mundo me julgava”.

Thaís chora e desabafa com Viih Tube no BBB21: ‘Nunca fiquei tão mal’

Na sequência, as sisters aproveitaram o momento juntas para falarem sobre a formação do próximo Paredão. “Um de nós precisa ganhar o Líder, senão vai todo mundo de nós. A gente está ferrado“, disse Thaís.

“Já deu, né? A gente não ganha nada!”, completou ainda a goiana.

Thaís fala sobre Paredão e diz que seu grupo não ganha provas no BBB21

A trégua durou pouco 👊

Após ouvir críticas de Fiuk ao pedido de desculpas de Arthur, Caio contou para o instrutor de crossfit o que ouviu do ator e cantor: “A única coisa que ele comentou foi que você pediu desculpas, ele aceitou e tal, mas que ele fica meio em dúvida, se foi porque a Carla [Diaz] saiu, porque o Projota saiu. Eu só falei para ele: ‘O cara fez de coração‘”. O capixaba, então, declarou:

“Não vou mais falar nada com ele. Já falei, já fiz o que tinha que fazer. Eu estou de saco cheio“.

Caio conta o que ouviu de Fiuk para Arthur, e capixaba fala no BBB21: ‘Estou de saco cheio

Mais tarde, no Quarto Cordel, o fazendeiro criticou o julgamento de Fiuk sobre Arthur em conversa com Gilberto.

“O Arthur, na cabeça do Fiuk, ele tá fazendo isso pra dar de bonzinho. Não é, o Arthur é desse jeito. Só que ele precisou do jeito dele, pra ele entender, pra ele se desculpar. Agora, depois que o cara se desculpa, ainda vai ficar martirizando o cara? ‘Eu acho que é jogo, eu acho que é jogo. Que jogo, o cara era Líder! O cara não precisava ficar puxando saco de ninguém, não“, disse Caio.

Caio critica julgamento de Fiuk sobre Arthur no BBB21

Os brothers aproveitaram a Festa Above para calcular muito bem o próximo Paredão. Em conversa com Rodolffo, Caio disse que não vai combinar votos. “Não vou combinar voto com esse povo, não. Eu vou seguir meu coração, vou seguir nosso joguinho. Eu vou em quem eu tenho problema, eu vou em quem vota em mim. Não vou votar em quem não me fez nada”. O cantor, então, lembrou: “O Gil [Gilberto] te pôs“.

“Se for o mais votado da casa, para tentar sair, quem sabe? Ele pode se tornar opção para mim. Independente de qualquer coisa, jogo é jogo“, avaliou o fazendeiro.

Caio afirma que Gilberto pode se tornar uma opção de voto dele no BBB21: ‘Jogo é jogo’

‘Você não me conhece’ 👀👊

Enfim, Fiuk fez o que tinha prometido: foi conversar com Camilla de Lucas na Festa Above. Ele perguntou à sister quem são as pessoas que ela não gosta dentro da casa, e a carioca preferiu não responder. Depois, a influenciadora perguntou: “Você acha que eu sou um segredo?“. O brother respondeu: “Eu acho que você tem medo de se posicionar aqui“.

“O que? Você está aqui há 60 dias? Então você não me conhece”, disse Camilla.

Fiuk diz que Camilla de Lucas tem medo de se posicionar no BBB21

Depois, a influenciadora digital foi conversar com Juliette sobre a acusação que ouviu de Fiuk e a paraibana opinou:

“O nosso jeito é um pouco diferente, só que as pessoas bajulam ele, sim, todos”.

Após desabafo de Camilla de Lucas, Juliette dispara sobre Fiuk: ‘As pessoas bajulam ele’

Caio, Gilberto, Fiuk e Sarah conversavam no Quarto Cordel enquanto rolava a Festa Above do lado de fora da casa do BBB21. O economista disse que viu Juliette chorar e não secar as lágrimas e o ator e cantor comentou: “Eu já deixei exposto para todo mundo que é uma pessoa que eu duvido muito“.

Gilberto então falou: “Eu tenho muito medo de julgar. Estou com medo de falar sobre ela, estar julgando, só que aí hoje teve a hora que eu vi isso e fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo por ter achado isso“. E Caio o aconselhou: “Você tem que respeitar o que você sente“.

Gilberto afirma sobre Juliette no BBB21: ‘Tenho muito medo de julgar’

Enquanto isso, na festa, Juliette contava sobre uma conversa que teve Gilberto para João Luiz.

“Eu perguntei para ele: ‘Tu me vetaria?’. Ele fez: ‘Não, primeiro era o Rodolffo’. Aí eu disse: ‘E se fosse dois?’. Ele [disse]: ‘Talvez’. Eu me decepcionei“, contou a paraibana.

Juliette comenta declaração de Gilberto no BBB21: ‘Me decepcionei’

As festas do BBB21 arrasam na playlist e dessa vez não foi diferente! Arthur se empolgou quando escutou a canção “Carla“, da banda LS Jack. Abraçado com Pocah, o brother cantou os versos:

“Ô, Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar”.

Arthur se empolga cantando a música ‘Carla’ no BBB21

Quase no final da festa, Fiuk foi procurar Camilla de Lucas para conversar e se desculpar, dizendo que usou palavras erradas com ela. “Então eu falei de uma forma errada, porque era isso que eu queria dizer. Realmente fiquei chateado que você não me ouviu“.

“A gente não pode usar a palavra errada, porque isso me magoou”, disse a influenciadora.

Logo depois de conversar, os brothers se abraçaram.

Camilla de Lucas revela que está chateada após conversa com Fiuk no BBB21: ‘Me magoou’

+++ Juliette questiona voto de Rodolffo no BBB21 e rebate: ‘Quem salva não é a gente, é o público’

