Resumo BBB21 28/03: especulação sobre a pulseira branca e estratégias de defesa para o Paredão são destaques | resumo

Chegou o dia da formação do nono Paredão no BBB21! E a casa mais amada e vigiada do Brasil segue no clima de tensão. Normal, né? 😉 Depois da manhã e início da tarde com especulações sobre o jogo, pedido de desculpa e Almoço do Anjo, a tarde e o início da noite deste domingo, 28/3, foi de alguns palpites e até uma brincadeira do Líder Arthur. Usando os bonecos de todos os brothers, ele criou o time “Tetra Futebol Clube” e pensou nas possibilidades de votos para essa berlinda.