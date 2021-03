Resumo BBB21 28/3: papo sobre Big Fone, desavenças e poder da pulseira branca marcam a madrugada | resumo

O sábado na casa do BBB21 parecia calmo até que… tocou o Big Fone ! Gilberto atendeu e, após escutar as instruções, resolveu escolher Sarah para dar uma pulseira branca misteriosa que mexeu com a cabeça dos brothers. Sem saberem qual o poder do objeto, os confinados especularam o que a sister poderá fazer, calcularam votos e imaginaram diversos cenários para o próximo Paredão.

Alguns brothers também tentaram resolver desavenças, outros reavaliaram suas alianças no jogo e desafetos antigos continuaram rolando. O Líder Arthur, por sua vez, parece já estar muito decidido sobre sua indicação.

Quer saber mais detalhes do que rolou nesse finalzinho de noite e nessa madrugada? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB e fique por dentro de tudo. Vem! 😉👊

Os brothers foram surpreendidos pelo toque do Big Fone no final da noite e Gilberto atendeu. As instruções da voz diziam que o economista precisava dar uma pulseira branca a algum confinado, porém sem revelar o que significava.

Tenso, o economista escolheu Sarah, avisou que não sabia o que era e pediu que a sister confiasse nele. “Pode ser qualquer coisa, eu não sei o que é, de verdade, mas é branco. Eu preciso dar essa pessoa para qualquer pessoa, não sei se é bom ou se é ruim“.

Gilberto atende ao Big Fone e coloca a pulseira branca em Sarah no BBB21

Passado o susto, em conversa com Caio, Viih Tube especulou o que poderia ser a pulseira branca recebida por Sarah.

“Se esse Paredão for um Quarto Branco? De domingo a terça“, disse a youtuber, pensativa.

Viih Tube questiona brothers após Big Fone: ‘Se esse Paredão for um Quarto Branco?’

Quem também conversou sobre a pulseira branca foram Gilberto, Sarah, Pocah e Thaís. O economista desabafou: “Nossa, que loucura! A pior coisa é… quando você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Quando não sabe o que é isso…”

A cirurgiã-dentista então opinou: “Do jeito que estão querendo que a gente se comprometa, acho que é indicação“.

Thaís comenta com brothers sobre pulseira branca do Big Fone: ‘Acho que é indicação’

Laços se rompendo… 👀

Em conversa com Arthur e Caio, Rodolffo relembrou uma atitude de Sarah quando ele foi indicado ao Paredão por Gilberto.

“Naquele momento, ele já sabia que ia me pôr. E, automaticamente, ela também. Ela não me contou. Ela não teve coragem de me contar. Sendo assim, eu considerei uma falsidade também, da parte dela, certo? Fiquei chateado.”

Rodolffo fala sobre a atitude de Sarah no BBB21: ‘Falsidade’

Em seguida, Arthur também criticou o comportamento da sister na casa.

“Sarah está se perdendo… Está se metendo no buraco”, disse o instrutor de crossfit.

No BBB21, Arthur critica Sarah em papo com brothers: ‘Está se perdendo’

Ainda na conversa com Caio e Rodolffo, o Líder da semana revelou qual trio gostaria de ver em um mesmo Paredão.

“Seria lindo um Paredão dos três: Gil [Gilberto], Sarah e Fiuk. E torço para a Sarah não sair. Porque não tive nenhuma treta com ela”.

Arthur diz que queria ver Gilberto, Sarah e Fiuk no mesmo Paredão

Ele está indignado! 💥

Gilberto, Sarah e Fiuk conversavam no jardim e o ator e cantor quis saber dos brothers quem eles achavam que votaria nele. Os dois concordaram que ele poderia ser alvo de Juliette. “Eu só tenho medo do ‘falar bonito’ da Juliette”, disse Fiuk. Gilberto concordou e deu sua opinião:

“Ela convence as pessoas aqui dentro e eu sei que ela convence muita gente lá fora”. O economista continuou: “Tem uma galerona que compra a frase ‘alvo fácil’, compra o ‘perseguir’. Compra, Fiuk! A verdade é essa, eu sei disso!”

No BBB21, Gilberto opina sobre Juliette: ‘Eu sei que ela convence muita gente lá fora’

Depois, conversando dessa vez com Arthur, o economista continuou dando sua opinião a respeito da paraibana. O instrutor de crossfit comentou que já tinha seu voto definido. “Eu preciso resolver isso. Do nada, ela virou melhor amiga da Carla [Diaz], quando a Carla voltou“, apontou Arthur, se referindo ao Paredão Falso.

“Ela queria é ganhar o público da Carla, né. Me desculpa, mas estava meio óbvio isso”, opinou Gilberto.

BBB21: Gilberto vê aproximação por interesse de Juliette em Carla Diaz após Paredão Falso

Risco de Paredão 👀🧱

Viih Tube, Thaís e Pocah conversaram na área externa da casa e tentaram calcular o risco de irem ao Paredão após o toque do Big Fone e Gilberto ter dado uma pulseira branca misteriosa à Sarah. Depois de muito especularem, a youtuber chegou à uma conclusão.

“Gente, sabe qual é a verdade? A verdade é que nós três temos o mesmo risco. Porque se eu for imunizada, o meu risco é o seu”, disse Viih Tube, referindo-se à Thaís, que, por sua vez, comemorou o fato de ser o Anjo da semana e imunidade estar entre elas.

BBB21: Viih Tube especula sobre Paredão com Thaís e Pocah: ‘Nós três temos o mesmo risco’

Muita calma nessa hora 🤭

Thaís e Fiuk conversaram na área externa sobre a relação dos dois dentro do BBB21 e afirmaram que sentem carinho um pelo outro. Fiuk, no entanto, ponderou e fez um pedido à sister:

“Óbvio que a gente tem atração um pelo outro, sabe, isso é claro, mas a gente tem que tomar cuidado aqui. Ainda mais esse tempo todo sem ter nada com ninguém…”.

Fiuk fala com Thaís sobre a relação dos dois: ‘Óbvio que a gente tem atração um pelo outro

“Tinha motivo de Gil [Gilberto] e Sarah terem ido para lá? Não tinha. A conversa não era sobre eles, eles não tinham a ver. (…) Foram provocar. Os dois. A verdade é essa, minha gente. Não vamos passar a mão na cabeça dos outros também, não”, disse Juliette.

Juliette critica interferência de Sarah e Gilberto em sua conversa com Arthur no BBB21

+++ No BBB21, Viih Tube diz que prefere ver Juliette no Paredão com Sarah ou Gilberto

Torta (ou seria bolo?) de climão! 🍰

Juliette e Fiuk resolveram conversar para tentar acertar os ponteiros entre eles e a sister disse: “Eu fiquei cansada de tentar ajudar alguém que não estava nem aí pra mim“. Sobre a relação dos dois, Juliette concluiu: “Não sei por qual razão, eu sinto um desprezo“.

Os dois ainda relembraram a discussão por causa de um bolo de chocolate preparado por Fiuk. “Foi um negócio pequeno, já fiz tantas coisas boas…“, defendeu-se a paraibana. Fiuk concordou, mas ponderou: “Por que que você não veio falar comigo direto? Chato chegar na frente de todo mundo e falar isso. Eu só precisava que você reconhecesse. Eu reconheço o meu erro, mas eu queria muito que você reconhecesse”.

No BBB21, Juliette e Fiuk analisam a relação: ‘Sinto um desprezo’

No Quarto do Líder, Arthur viu Juliette abraçar Fiuk na cozinha pela TV e comentou com Rodolffo: “Juliette puxando o saco do Fiuk“. O cantor ressaltou que não é a primeira vez que a sister fazia isso, e o Líder da semana então disparou:

“Ah, Juliette, eu vou em você amanhã lindamente. E se tiver que indicar dois, sinto muito”.

No BBB21, Líder Arthur critica aproximação de Juliette e Fiuk

Na varanda, João Luiz e Thaís conversaram sobre as movimentações na casa e o professor de Geografia comentou: “Caso a Sarah e o Gil [Gilberto] não tivessem tido esse problema com a Juliette, talvez ela não estivesse tão próxima da gente. Talvez a gente não conseguisse conversar sobre abrir voto”. A sister então deu sua opinião a respeito dos brothers.

“Eu acho que coração é essencial aqui. Acho não, tenho certeza, mas em visão de jogo, eu não confio na Sarah e no Gil, de jogo, de falar”.

João Luiz e Thaís avaliam relação com Sarah e Gilberto no BBB21

