Resumo BBB21 29/03: muito choro, novas avaliações e conselhos marcam madrugada pós-Paredão | resumo

A dinâmica da formação do nono Paredão no BBB21 exaltou os ânimos dos brothers, que passaram a madrugada desta segunda-feira, 29/03, repercutindo as ações e falas dos coleguinhas durante o programa ao vivo. O resultado foi muita gente com a “orelha vermelha”, alianças rompidas, choro e apoio, porque não é só de treta que vive essa edição.

Quer saber tudo? Vem para o resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou o confinamento durante a madrugada de hoje no Big Brother Brasil. 😎

1 de 2 Sarah rebate ter recebido voto de brothers no BBB21 — Foto: Globo Sarah rebate ter recebido voto de brothers no BBB21 — Foto: Globo

Abrindo os trabalhos da nona berlinda, Thaís — como já era esperado — concedeu a imunidade do Anjo à Viih Tube. “Meu colar vai para a Vivi, porque ela é uma pessoa que me deixou mais forte e ela merece”, ❤️ declarou a goiana. Logo, foi a vez do Líder Arthur dar o seu decreto e, conforme anunciado nos dias anteriores, levou Juliette direto ao Paredão.

“Fiquei surpreso de ter virado primeira opção de uma pessoa dentro da casa, e uma hora a gente tem que se defender de certa forma”, disse o brother.

Anjo Thaís dá imunidade a Viih Tube no nono Paredão do BBB21

O Líder Arthur indica Juliette para o nono Paredão do BBB21

Até aí, tudo normal, mas a dinâmica deste domingo tinha algo de diferente, o que deixou todo mundo tenso. O voto aberto foi iniciado por Sarah, — após ela receber a pulseira branca de Gilberto, que atendeu ao Big Fone ☎— que indicou Pocah, chamou outra pessoa para votar e assim por diante. A brasiliense foi quem mais levou votos. Vem ver quem votou em quem!

Ainda tinha o contragolpe pela frente, e Juliette puxou Rodolffo para disputar a preferência do público ao seu lado, enquanto Sarah quis que Thaís completasse o grupo dos emparedados.

“É com muita dor no coração, de verdade, mas eu vou puxar o Rodolffo. Porque quando ele precisou decidir eu fui uma opção para ele”, disse a maquiadora e advogada.

“Por mais que a gente nunca tenha tido um problema direto eu e ela, a gente também nunca foi próxima”, justificou a brasiliense.

Juliette indica Rodolffo no Contragolpe para o nono Paredão do BBB21

Sarah é a mais votada da casa e indica Thaís no Contragolpe para o nono Paredão do BBB21

A confinada consultora de marketing digital não gostou nada, nada de ser votada por Rodolffo e disparou ao vivo ⚡ tudo que queria dizer:

“Agora eu desejo, Rodolffo, do fundo do meu coração, que você saia do programa. Porque você não tem noção do quanto eu sofri e falar que eu te traí? É muita sacanagem”, desabafou.

Sarah ironiza para Rodolffo no BBB21: ‘Amizade maravilhosa a sua’

Paredão definido? Nada disso. Ainda havia a chance de Thaís, Sarah ou Rodolffo se dar bem e deixar a berlinda. A Prova Bate e Volta valia, também, um prêmio 🎁. E quem escapou foi a goiana.

Thaís vence a Prova Bate e Volta Samsung Galaxy S21 e se livra do nono Paredão do BBB21

Finalmente Paredão foi formado por Juliette, Sarah e Rodolffo. Os três tiveram a chance de pedir para permanecer no Big Brother Brasil. Vem ver qual deles merece seguir no jogo e vote para eliminar! 👇

Juliette, Rodolffo e Sarah justificam suas permanências no nono Paredão do BBB21

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Juliette, Rodolffo ou Sarah?

Depois que o programa terminou, ninguém ficou calado. Sarah foi uma das pessoas que chorou e continuou falando do cantor sertanejo.

“Estou com raiva, sim, e o povo tem que saber que eu estou com raiva. Só eu sei o quanto que eu sofri”, desabafou.

“Imagina eu que coloquei ele no meu pódio”, disparou.

Sarah chora e fala sobre brother após formação de Paredão: ‘Estou com raiva’

Sarah desabafa e afirma sobre brother: ‘Achei bom ir ao Paredão eu e ele’

A sister, que passou toda a madrugada no Quarto Cordel, foi consolada por vários confinados. Um deles, João Luiz, declarou decepção com Caio por também ter votado na brasiliense. O fazendeiro, inclusive, entrou no cômodo no meio do papo e justificou seu voto para Gilberto:

“O homem estava com quatro votos. Eu ia fazer o que? Você defendeu a Juliette e me colocou no Paredão”, explicou Caio.

Caio se justifica sobre voto em Sarah no Paredão: ‘Não fiz por maldade’

Após a visita de Caio, Juliette foi quem apareceu no cômodo para falar com a consultora de marketing digital. A sister da Paraíba prestou solidariedade 🕊 à sua rival de Paredão e declarou:

“Sinceramente, eu acho que hoje você está muito magoada, com razão. Mas eu quero dizer que o que você está sentindo hoje, eu senti outro dia. Eu senti quando você votou em mim”, disse.

Juliette consola Sarah no BBB21: ‘O que você está sentindo hoje, eu senti’

Viih Tube para Sarah após voto no BBB21: ‘Me desculpa ter usado a palavra mentiu’

Enquanto uma emparedada não deixou o Quarto Cordel, a outra circulou pela casa toda e falou com muitos confinados. Sendo um deles Rodolffo. Ela justificou ter chamado o cantor no contragolpe:

“Porque você votou em mim na outra e eu tentei salvar seu amigo e você não me salvou… Eu poderia ter ido se ele não tivesse me salvado”, disse a sister, referindo-se ao Paredão da semana passada.

Juliette justifica contragolpe: ‘Estou muito mais magoada com ele do que com você’

A paraibana também disparou sobre reação de Sarah ao ser votada por quem considerava aliado:

“A Sarah caiu do cavalo, sabe por quê? Ela jogou meu nome para ele. Ele votou em mim. Agora, depois que o amigo botou, ele votou nela… E ela está ali dando show, está ali gritando”, declarou.

Camilla de Lucas ouviu a confinada e fez sua avaliação da atitude do sertanejo: “Não assumiu os B.O.s dele”. Logo foi a vez de Arthur participar da conversa. Ele queria saber se Juliette fez uma avaliação errada sobre a votação aberta.

Camilla de Lucas diz que ação de Rodolffo foi ‘feia’ e aponta: ‘Não assumiu os BO’s dele’

Arthur pergunta se sister o acusou de dizer em quem Pocah deveria votar no Paredão

Em uma conversa mais tarde com a sister influenciadora, a maquiadora e advogada também comentou o que pensa dessa berlinda: “Saber quem estava certo, quem está errado, eu não consigo”.🤔.

Rodolffo, que segue chateado com Sarah, decidiu contar o que sabia para Juliette. E disse que Sarah e Gilberto, muitas vezes, falaram da sister para ele.

“Não sei por qual ou quais motivos juntaram os dois para sentar a borracha em você. Inclusive, quando eu fui Líder, eles trouxeram muitas informações”.

Caio também fez um comentário sobre a paraibana e se explicou: “Julguei ela inicialmente pelas coisas que me falaram que ela tinha feito? Julguei, eu assumo”. Na sequência, o cantor sertanejo declarou sobre o jogo:

“De lá, teve ataque desleal para tudo quanto é banda. Inclusive, com quem está no Paredão com Juliette. Teve, não adianta negar”.

Caio admite para Rodolffo sobre Juliette: ‘Julguei ela pelas coisas que me falaram’

Rodolffo comenta com Caio no BBB21: ‘Teve ataque desleal para tudo quanto é banda’

Antes de ir dormir no Quarto do Líder, o emparedado revelou ao brother capixaba o que pensa sobre estar sendo alvo da casa do BBB: estão invejando sua personalidade.

Rodolffo declara no BBB21: ‘Estou sendo invejado pela minha personalidade’

Mas não foi apenas o trio de emparedados que movimentou a casa do BBB21 durante a madrugada. Muitos brothers deram suas opiniões sobre o resultado dessa formação de berlinda. Vem ver o que teve:

Pocah desabafou sobre o voto de Sarah no BBB21 : “Isso me magoou”

: “Isso me magoou” Pocah também falou de Fiuk para Arthur: “Acho que ele está com peso na consciência”

Fiuk reclamou de Caio para João Luiz e disse que ele “mete pilha”

João Luiz comentou com Caio: “A impressão que eu tive foi que vocês dois votaram na Sarah porque quiseram”

Caio desabafou com Fiuk sobre dilema no Paredão: “É com Sarah ou com Rodolffo que eu vou ficar brigado?”

2 de 2 Brothers conversaram muito na madrugada — Foto: Globo Brothers conversaram muito na madrugada — Foto: Globo

Por enquanto é só, pessoal! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!