Resumo BBB21 30/03: clima de despedida, torcida e medo da Eliminação marcam a tarde dos brothers | resumo

O clima na casa mais vigiada do Brasil é de despedida, afinal, na noite desta terça-feira, 30/03, os confinados e o público se despedem de mais um participante: Juliette, Rodolffo ou Sarah. Quem será eliminado? Durante a tarde e início da noite, além de descansarem para as ‘fortes emoções’ de logo mais, os emparedados também aproveitaram o momento e conversaram com seus aliados, disseram as suas possíveis últimas palavras e imaginaram como estaria a vida fora do BBB21.