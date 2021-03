Resumo BBB21 31/03: repercussão da eliminação de Sarah movimenta a madrugada dos brothers | resumo

A eliminação de Sarah nesta terça-feira, 30/03, movimentou a casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada. Logo depois do anúncio da saída da consultora de marketing digital do BBB21, Gilberto se desesperou e começou a chorar ao ver a amiga deixando o reality.

Ao longo da madrugada, os brothers refletiram sobre o que poderia ter eliminado a sister e avaliaram alguns posicionamentos dela no decorrer do programa. Juliette, que disputou o Paredão com Sarah e Rodolffo, consolou o doutorando em Economia e disse que não irá excluí-lo no jogo.

Ficou curioso para saber tudo, né? Cola no resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os confinados na madrugada no Big Brother Brasil. 😎

Sarah se despede de Gilberto antes de ser eliminada do BBB21 — Foto: Globo

Choro e reflexão por antecipação 💭

Antes mesmo de Sarah ser eliminada, Gilberto já mostrou sua preocupação com a possível saída da sister da casa. Chorando, o brother desabafou que ele deveria estar no Paredão no lugar dela. “Eu deveria estar nesse Paredão! Ai, que raiva”, afirmou o doutorando em Economia. A consultora de marketing digital, por sua vez, estava positiva sobre o resultado a berlinda.

“Vamos quase bater os Paredões do Babu [do BBB20]. Vai acontecer igual da outra vez. Uma semana um, uma semana o outro, mas está tudo certo. A gente dá conta”, disse a brasiliense.

Assim com o brother, outros participantes também não conseguiram segurar a emoção. 🥺 No gramado, o pernambucano, a consultora de marketing digital, Juliette, Viih Tube, Camilla de Lucas, Thaís, João Luiz e Pocah se deram as mãos ao som de uma música. A advogada chegou a se emocionar de olhos fechados.

Rolou ainda mais choro antes do início do programa. Sozinho no Quarto Cordel, Gilberto não segurou as lágrimas e chorou muito. 😭

Antes da eliminação, Arthur refletiu sobre sua indicação ao Paredão com Gilberto e Sarah. No domingo, ele mandou Juliette direto para a berlinda.

“Eu posso ter indicado a pessoa favorita do programa”, comentou o instrutor de crossfit.

Com 76,76% dos votos, Sarah deixou a casa do BBB21 no início na madrugada. Assim que foi anunciado o resultado, Gilberto ficou em choque e se desculpou com a consultora de marketing digital. Ao ver a reação do amigo, a brasiliense tentou acalma-lo: “Você vai chegar na Final. Fica firme aí“.

“Eu não vou aguentar, não”, disse o doutorando em Economia.

Para Gilberto, a eliminação de Sarah trouxe algumas respostas. Depois de avaliar as últimas situações do jogo, o pernambucano revelou para Fiuk que acredita ser o próximo eliminado. Será? 😱

“Saímos como dois traidores, Sarah e eu”, afirmou o doutorando em Economia.

A conversa entre Gilberto e o cantor continuou por um tempo, e o pernambucano afirmou: “Não vou me esconder, não vou fingir… Sou extremamente intenso. O meu maior medo aqui dentro é prejudicar as pessoas pelo meu jeito”. Ele, então, destacou: “Ferrei a pessoa que mais estava próxima de mim“. O paulista, por sua vez, opinou sobre o motivo da eliminação: “”Não se culpa. Foi como ela se posicionou na situação”.

“Não vou excluir você” 🤩

Gilberto também foi consolado por Juliette. Enquanto estava deitado tentando digerir a saída de Sarah, a maquiadora conversou com o brother. “Apesar de tudo que aconteceu, se quiser chegar perto de mim pode chegar, do jeito que você quiser”, falou a paraibana.

“Não vou excluir você. Tem muita gente que gosta de você, todo mundo gosta de você aqui”, continuou a sister.

Depois, a paraibana conversou com Camilla de Lucas sobre sua relação com a eliminada. Juliette citou que deixou Sarah irritada em alguns momentos e recebeu algumas alfinetadas da sister. Ela ainda contou que não era mais ouvida por Gilberto e Sarah.

“Chegou um momento em que nenhum dos dois me escutava mais. Eu falava ao vento, a chegar ao ponto deles esquecerem parte do que eu falava”, falou a advogada.

Análise do jogo da eliminada 😬

A paraibana continuou falando sobre a eliminação de Sarah. Para Juliette, o público pode ter visto mais “coerência e verdade” em Rodolffo, que também estava na berlinda com as sisters.

“Eu não sei o que fez ela sair e ele ficar. Ela falou coisas para mim com olhar de raiva, dizendo que eu era a primeira opção dela“, disse a advogada.

Quem também avaliou o jogo da brasiliense foi Caio. Em uma conversa com Rodolffo, o fazendeiro criticou uma atitude da consultora de marketing digital durante a votação aberta: “Ela ter falado que ficou super tranquila na pulseira branca, ter feito os pedidos dos votos daquele jeito… Ela falou para tentar atingir nos dois, mas errou demais”.

Foco na próxima semana 👊

Enquanto alguns brothers falavam sobre Sarah, Arthur e Pocah focaram sua atenção nas próximas semanas do jogo. O instrutor de crossfit revelou que pode vetar Fiuk da Prova do Líder. Eita! 👀

Logo depois, Pocah disse que está acontecendo uma trégua de votos em Rodolffo. O cantor voltou dos dois últimos Paredões. O capixaba, então, comenta que os votos vão para ele: “Volta para cima de mim. O Caio ninguém vota, não coloca Monstro, faz nada“.

