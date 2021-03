Retorno de Kate Kane em Batwoman vai afetar o futuro dos personagens; entenda · .

O retorno de Kate Kane na segunda temporada de Batwoman vai afetar a vida de todos os personagens da série. Durante o painel da atração na WonderCon, nos Estados Unidos, a showrunner Caroline Dries sugeriu que a revelação de que a ex-protagonista está viva será um ponto crucial da jornada dos próximos episódios.

“Há uma trágica ironia acontecendo, na qual nossos personagens têm procurado por Kate desesperadamente, e agora eles acreditam que ela está morta. Quando finalmente estão seguindo em frente com suas vidas, o público teve acesso a esta enorme informação de que Kate está realmente viva”, lembrou Caroline.

Segundo a líder criativa da atração, a volta de Kate não será nada fácil para a personagem, já que a primeira Batwoman sofreu um terrível acidente e ficou entre a vida e a morte.

“Kate está em uma jornada difícil. Isso é tudo que eu posso dizer, e nossos personagens, é claro, eventualmente serão incluídos nesta grande revelação. É puro drama de agora em diante, e vai afetar cada um diretamente, da mesma forma que o desaparecimento dela afetou cada personagem de forma diferente”, concluiu.

Também presente no painel da WonderCon, o ator Camrus Johnson, que vive Luke Fox na série do Arrowverse, revelou que uma nova personagem ligada ao passado de Luke vai aparecer na segunda temporada. Segundo ele, será uma participação que os fãs vão adorar.

“Há mais uma participação com a qual Luke tem uma conexão, e é tudo o que posso dizer, pela qual estou super animado. Nós conversamos sobre isso no início da temporada. Eu não sabia quando iria acontecer, e se você gosta de Julia Pennyworth [Christina Wolfe], que é realmente a única personagem até agora que esteve ligada a Luke, acho que as pessoas realmente vão gostar da próxima”, provocou.

O oitavo episódio do segundo ano de Batwoman não só revelou que Kate Kane está viva, como também introduziu Wallis Day como a nova intérprete da personagem. Ela chega para substituir Ruby Rose, que pediu demissão da série após o final da primeira temporada.

Com a saída de Ruby, o manto da heroína foi para uma nova personagem, Ryan Wilder (Javicia Leslie). Ela continuará sendo a Batwoman, enquanto a Kate Kane de Wallis ocupará um lugar secundário na história.