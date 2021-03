Revelado pelo Santos, Arthur Gomes é apresentado oficialmente pelo Atlético-GO

Na manhã desta terça-feira, Arthur Gomes foi apresentado oficialmente como novo reforço do Atlético-GO. Aos 22 anos, o atacante chega por empréstimo do Santos até dezembro de 2021. Em sua primeira entrevista, o atleta destacou sua origem no Peixe.

“É um grande orgulho ser Menino da Vila, ter jogado no Santos, ter feito história que foi grande para mim. Cheguei com 11 anos, a trajetória lá foi muito importante. Sou o homem que eu sou graças também ao Santos. Foi onde iniciei a carreira, onde fui colocado no mundo do futebol e me tornei profissional. Carrego como um orgulho, não como um peso. Fiz por onde para chegar ao profissional. Agora estou no Atlético-GO, outro grande clube, e quero fazer história também” destacou.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Arthur Gomes ganhou a primeira oportunidade no time principal do clube em 2016. Em 2019, o atacante foi emprestado à Chapecoense e voltou à Vila em 2020. Na última passagem pelo Peixe, balançou as redes quatro vezes.

Agora, o jogador pensa em seus objetivos no Dragão. “Quero ser campeão goiano e buscar as melhores colocações nos outros campeonatos”, afirmou.

Antes de acertar com o Atlético, Arthur Gomes recebeu proposta do Avaí, Juventude e Ponte Preta. O clube goiano pagará 100% do salário do jogador neste período de empréstimo.