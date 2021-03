Revolução dos Cravos: o fim do Salazarismo

A Revolução dos Cravos: um resumo

A Revolução dos Cravos ocorre em Portugal, na década de 70, e é responsável por depor o governo ditatorial de Salazar.

Esse evento também marca a transição de Portugal para o mundo democrática e, consequentemente, os acordos europeus.

Além disso, a Revolução é muito explorada pelos principais vestibulares do país, principalmente devido à participação inusitada dos militares.

A Revolução dos Cravos: Introdução

A Revolução dos Cravos foi o movimento responsável por derrubar o regime ditatorial de Portugal, conhecido também como Salazarismo ou Estado Novo, no ano de 1974.

Os participantes almejavam estabelecer novamente as liberdades de expressão e políticas e, ainda, promover transformações sociais que estabelecessem os ideias democráticas que haviam sido sufocados pelos militares e pela ditadura.

A Revolução dos Cravos: Características

A ditadura em Portugal se iniciou no ano de 1926, após o golpe militar e a ascensão de Antônio de Oliveira Salazar, professor universitário de Coimbra, ao poder.

O regime se inspirava claramente no Fascismo italiano. Além disso, a Constituição de 1933 havia proibido a liberdade de expressão e o direito de fazer reuniões, para evitar qualquer oposição.

A Revolução dos Cravos: Contexto Histórico

A partir da década de 60, o Salazarismo entra em declínio. Inicialmente, no ano de 1968, Salazar sofre um derrame cerebral. Assim, impossibilitado de continuar governando, Marcelo Caetano, ministro de seu governo, o substitui e dá prosseguimento à sua política e ao regime ditatorial.

Porém, logo outros agravantes aparecem para piorar a situação que já estava instável: as incansáveis guerras de Portugal com as suas colônias africanas afetavam diretamente a economia portuguesa. Com a crise econômica, a população passa a enfrentar uma série de dificuldades. Essa situação somente agrava o descontentamento que já existia. Além disso, as patentes mais baixas das forças armadas, que sofriam diretamente com as guerras, também passaram a expressar insatisfação.

A Revolução dos Cravos: Os conflitos

A Revolução dos Cravos aconteceu no dia 25 de abril de 1974. Ela teve início através de uma senha do movimento dada por uma rádio à meia noite. Essa senha era uma música chamada Grândula Vila Morena de Zeca Afonso.

Os militares vão para as ruas de Lisboa. Sem outra alternativa, Marcelo Caetano se rende no mesmo dia e foge para o Brasil. Antônio de Spínola assume a presidência de Portugal de forma provisória.

Para comemorar o fim da ditadura, a população distribuiu cravos, a flor nacional, pelas ruas e aos soldados, como símbolo de agradecimento. Essa atitude é justamente o que atribui o nome da Revolução.

A Revolução dos Cravos: Consequências

Entre as principais consequências da Revolução, podemos destacar: