Rick & Morty: 10 vezes em que a série fez paródias de filmes famosos

Rick & Morty é uma série de animação recheada de bons momentos aos espectadores. Além da trama cheia de personagens interessantes e situações um tanto quanto bizarras, há muitas referências à cultura pop que são desenvolvidas de um jeito divertido e promissor.

Nesta lista, vamos aproveitar para relembrar alguns dos melhores momentos da produção quando se trata de parodiar filmes. Portanto, confira dez vezes em que Rick & Morty referenciaram filmes famosos em seus episódios.

10. De Volta Para o Futuro

Certamente, uma das maiores inspirações dos roteiristas é a trilogia de filmes dirigida por Robert Zemeckis nos anos 1980. Dessa forma, essa paródia funciona também como uma homenagem de toda a série aos clássicos filmes de De Volta Para o Futuro. Afinal, há muitas semelhanças entre Doc Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) com Rick e Morty, não é mesmo?

9. Jurassic Park

Steven Spielberg, de alguma forma, revolucionou a forma como os filmes eram feitos nos anos 1990. Com sua esperteza, o cineasta produziu Jurassic Park, que se tornou um grande clássico do cinema. Logo na 1ª temporada de Rick & Morty, os espectadores assistem ao “Anatomy Park”, no qual existe um parque temático cientificamente inovador.

Por lá, alguns eventos acabam transformando a rotina dos administradores, como o Dr. Xenon Bloom, que é uma clara paródia ao personagem John Hammond, interpretado por Richard Attenborough no filme.

8. Mad Max: Estrada da Fúria

Em um episódio divertidíssimo da 3ª temporada, Rick, Morty e Summer viajam para uma dimensão na qual há uma sociedade pós-apocalíptica nos mesmos moldes do que é visto no filme de George Miller.

Em “Rickmancing the Stone”, há uma paródia extremamente interessante e ao mesmo tempo impactante da nova versão para a clássica trilogia dos anos 1980.

7. A Viagem

Quando Rick mostra pela primeira vez à família Smith a sua conexão de cabo interdimensional, um dos primeiros canais que eles encontram está realizando uma transmissão do filme A Viagem (Cloud Atlas). No entanto, a versão é estrelada por Jerry em vez de Tom Hanks.

6. John Wick

Muito da estilística da franquia John Wick é vista no episódio “Pickle Rick” da 3ª temporada de Rick & Morty. Os espectadores acompanham um atirador solitário enfrentando um assassino com um apelido legal, mas, obviamente, em um universo extraordinário e repleto de bizarrices.

5. Uma Noite de Crime

Durante a 2ª temporada, Rick e Morty aterrissam em um planeta que tem o mesmo sistema violento da franquia Uma Noite de Crime (The Purge). Quando Morty mata um aspirante a roteirista, os dois percebem que estão se divertindo muito nesse modelo de vida. No entanto, antes de voltarem para casa, Rick tenta abolir as leis do planeta, mas muitas coisas acontecem quando eles vão embora.

4. Trocas Macabras

O episódio “Something Ricked This Way Comes”, da 1ª temporada, é obviamente uma paródia do romance Trocas Macabras (Needful Things), escrito por Stephen King, e sua subsequente adaptação para o cinema.

Em ambas as histórias, um homem misterioso chega à cidade com uma loja cujos produtos são muito esquisitos. Por mais que no filme isso seja assustador, em Rick & Morty as coisas são bastante divertidas.

3. A Hora do Pesadelo

Apesar do episódio “Lawnmower Dog” também ter uma clara referência ao filme A Origem (Inception), de Christopher Nolan, o que mais chama a atenção nele é o que o torna tão engraçado: a paródia a Freddy Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo. Nesse contexto, o personagem Scary Terry surge querendo assustar a todos aqueles que cruzam o seu caminho.

2. Titanic

No final da 1ª temporada, Rick, Morty e Summer vão para uma festa na qual há uma simulação do Titanic, que atinge um iceberg falso e simula o naufrágio do navio real. Encaminhando-se para o final do episódio, a tripulação do navio começa a entrar em pânico. É uma visão um tanto quanto satírica de uma verdadeira tragédia, além de referenciar um filme baseado nela.

1. Guardiões da Galáxia/Vingadores

Fechando a lista, temos um episódio extremamente interessante na 3ª temporada que funciona como uma paródia geral ao Universo Cinematográfico da Marvel. Há poderes, heróis, vilões e muitas confusões em um único espaço de tela. Tudo isso lembra muito os filmes Guardiões da Galáxia e Vingadores.