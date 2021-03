Rio Nilo: 3 fatos importantes para estudar

Localizado na África o Rio Nilo e possui uma bacia hidrográfica que abrange principalmente 10 países; são eles:

Egito

Etiópia

Uganda

Ruanda

Burundi

Quênia

Sudão

Sudão do Sul

Tanzânia

República Democrática do Congo

Ele fica situado a nordeste do continente africano é o rio que possui a maior extensão do planeta, cerca de 7 mil quilômetros. O Rio Nilo tem sua nascente em Uganda e sua foz no Mar Mediterrâneo, ademais parte do Nilo passa pelo Deserto do Saara.

A saber, ele nasce da confluência do Nilo Branco e Nilo Azul, além disso sua bacia hidrográfica possui cerca de 3 milhões de km², sendo utilizado como fonte de energia elétrica por meio do represamento das águas.

Contudo, o Rio Nilo possui grande irregularidade em seu volume de água e nos períodos de cheias suas margens fertilizam com os húmus “Matéria orgânica” irrigando as planícies que o circundam.

No entanto, seu regime natural de cheias acabou alterado desde a construção da hidrelétrica de Assuã em 1971, usina amplamente importante para a região.

Por se tratar de um dos rios mais importantes do mundo, o Rio Nilo pode acabar cobrado no Enem e demais vestibulares, por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre!

Rio Nilo e sua importância na antiguidade

Na antiguidade o Rio Nilo era sagrado para o povo egipcio, possuindo papel fundamental na construção de várias civilizações, visto que diversas cidades desenvolveram-se em suas margens.

A saber, através dele foi possível o desenvolvimento da civilização egípcia, tendo em vista que grande parte do seu território é localizado em regiões de deserto.

As margens do rio a população vivia principalmente da pesca e agricultura, sobretudo o cultivo de cereais, possibilitado devido às cheias do Nilo, favorecendo a fertilização do solo.

Além disso, o Rio Nilo tornou-se uma importante fonte de água para os egípcios, o que permitiu a intensificação do transporte de pessoas e mercadorias e do comércio da região.

Atualidade

Atualmente o Rio Nilo possui grande importância para o povo africano, visto que ele garante boa parte do sustento do continente.

Trata-se de um rio fronteiriço, por isso compartilha suas águas com vários países, possuindo grande importância para o desenvolvimento social e econômico dessas nações.

Outro ponto importante nos últimos anos tem sido o crescimento do turismo na região. Contudo, embora os impactos positivos na economia, os hotéis flutuantes tem gerado grande poluição devido à perda da biodiversidade no local.

