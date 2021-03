Rival diz que Portugal será beneficiado após ‘chilique’ de Cristiano Ronaldo: ‘Pressão nos árbitros’

Leandro Barreiro, da seleção de Luxemburgo, acredita que a arbitragem irá entrar pressionada na partida contra Portugal, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

No último sábado, a equipe lusitana teve um gol legítimo de Cristiano Ronaldo no último minuto no empate por 2 a 2 com Sérvia, neste sábado. Apesar de a bola ter claramente cruzado a linha, nem o árbitro Danny Makkelie e nem os auxiliares (Hessel Steegstra e Mario Diks) confirmaram o tento.

Após o lance, Cristiano Ronaldo ficou tão revoltado que jogou longe sua braçadeira de capitão e abandonou o campo.

“Descarregar em cima de nós? Acho que sim. Deviam ter ganho os três pontos [na Sérvia] e não ganharam, é uma frustração para a equipe e para o país. Eles serão amanhã agressivos nos duelos e haverá uma certa pressão nos árbitros para as faltas que vão ter amanhã, com certeza”, disse o meia do Mainz.

Antigo saco de pancadas na Europa, Luxemburgo vem de uma vitória sobre a Irlanda e espera surpreender Portugal.

“Vai ser diferente, ganhamos e merecemos, mas amanhã vai ser diferente frente a uma equipe melhor, com mais qualidade. Temos que estar muito concentrados e disciplinados do primeiro ao último minuto, vamos fazer o nosso melhor e ver o que sai no fim.”