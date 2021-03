Rivaldo defende volta de Douglas Costa ao Grêmio: ‘Voltaria a ser destaque’

Mesmo tratada com cautela pela diretoria do Grêmio, uma investida do clube para a contratação de Douglas Costa tem movimentado a torcida nas redes sociais. E isso pode influenciar inclusive na seleção brasileira.

Perito no assunto da equipe nacional, Rivaldo aprovou uma possível volta do atacante do Brasil.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mesmo ponderando que o jogador ainda tem mercado na elite europeia, o ex-jogador afirmou que a volta do jogador a Porto Alegre pode recolocar Douglas no radar do técnico Tite.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Aos 30 anos de idade, é claro que ele ainda tem mais alguns anos ao mais alto nível e poderá desejar permanecer na Europa mais um tempo, porém, em termos de carreira seria importante assinar por um grande clube do país onde voltaria a ser destaque podendo assim se mostrar até mesmo para o Tite com vista à seleção brasileira”, disse o pentacampeão à Betfair.

“Penso que muito irá depender da vontade do jogador. Por um lado, poderá optar por se manter na Europa auferindo um salário maior ou por outro vir para o Brasil e recuperar sua alegria de jogar futebol. Veremos as próximas atualizações sobre o assunto”.

play 1:22 Presidente do Grêmio concedeu entrevista exclusiva ao repórter dos canais esportivos da disney, Gustavo Berton

O interesse do Grêmio em repatriar Douglas Costa foi revelado no início de março pela Rádio Bandeirantes após o presidente do clube, Romildo Bolzan Jr., dizer que o clube conversa com ‘quatro ou cinco jogadores’ de renome mundial para reforçar o elenco.

Algumas semanas depois, no entanto, o dirigente admite que conversará sobre as chances de contar com o atacante, mas segue mantendo o discurso de ‘pés no chão’, dizendo que ainda não fez uma consulta ao staff do jogador para entender o cenário de uma possível negociação.

Douglas Costa durante jogo entre Grêmio e Botafogo, em 2008 Gazeta Press

“Ainda não consultamos porque temos toda essa dificuldade da janela europeia. Se eles vendem um jogador agora, não tem reposição local. Sempre falei que a lógica é não acontecer, porque ele é um jogador da Juventus. Nós faremos a consulta, mas eu particularmente não vou deixar a torcida se alimentar”, disse Romildo ao portal GE, apontando que uma contratação deste porte estaria atrelada a um projeto esportivo importante.

“É um jogador que manifesta interesses de voltar. Se por caso tivermos que avançar no particular, que repito, não acredito, podemos trabalhar ideia de fidelização do nome com o Grêmio, processos de venda, remunerações em produtos dele. Sinceramente, nem chegamos a examinar uma situação dessa natureza”.