Riverdale 5×10: Archie recebe notícias inesperadas (preview)

O canal The CW divulgou a prévia oficial de “The Pincushion Man” (O Homem de Alfinetes, em uma tradução livre), o décimo episódio da 5ª temporada de Riverdale, que também servirá como o final da midseason, antes que a série inicie seu hiato prolongado das telas por várias semanas.

O show deixará temporariamente as telas após a finale da próxima quarta-feira. Em seguida, ele será substituído pela recém chegada Kung Fu, a próxima série de ação e aventura de artes marciais que estreia na The CW em 7 de abril de 2021, e que permanecerá no ar até o retorno de Riverdale, no dia 7 de julho.

O episódio “Chapter Eighty-Six: The Pincushion Man” vai trazer o ex-general do Exército de Archie, que aparece na cidade para uma visita que o pega desprevenido. Em outro lugar, Jughead continua desvairando à medida que sua tentativa pouco convencional de superar o bloqueio de escritor vai deixando Tabitha muito preocupada.

Confira o preview:

Riverdale: mais detalhes sobre o episódio 5×10

Na sinopse oficial do episódio, a The CW descreve que “enquanto se preparam para a noite de Pais e Mestres, Archie é pego de surpresa quando seu antigo general do exército aparece em Riverdale com notícias inesperadas. Cheryl se acua após ouvir que Hiram e Reggie expressaram interesse em tomar conta dos bosques da família Blossom. O jeito nada convencional de Jughead em curar seu bloqueio criativo leva Tabitha a ficar preocupada com sua segurança. Finalmente, Betty e Alice recebem visitantes inesperados”.

No total, a 5ª temporada vai consistir de 19 episódios. Portanto, quando a série voltar em julho, mais 9 capítulos serão exibidos até o season finale.

O episódio 10 de Riverdale, que vai ao ar no dia 31 de março, foi dirigido por Gabriel Correa e escrito por Chrissi Maroon. Não deixe de conferir!