Robson, ex-motorista de Fernando, está perto de receber perdão da Rússia e ficar livre da Justiça, diz site

O pedido de indulto, ou seja, perdão ao motorista Robson do Nascimento Oliveira preso em Moscou está perto de chegar ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Caso ele assine o documento, o brasileiro ficará livre na Justiça. A informação foi publicada pelo site ge.

O pedido já foi aprovado por uma comissão regional administrativa – formada por políticos e representantes da sociedade civil – e pelo prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin.

Caso seja perdoado por Putin, Robson estará livre para voltar ao Brasil. O motorista já tinha conseguido a redução de sua pena de 12 para três anos de prisão por entrado na Rússia em março de 2019 com duas caixas de Mytedom 10mg (cloridrato de metadona), substância proibida no país.

Ele levava o remédio para o sogro do jogador Fernando, que à época atuava no Spartak Moscou (hoje está no Beijing Guoan) e o havia contratado para trabalhar como motorista.

A embaixada brasileira na Rússia havia pedido a liberdade de Robson por razões humanitárias – devido à escalada da pandemia de COVID-19.

Em outubro do ano passado, após uma campanha que nasceu nas redes sociais pedindo justiça pelo ex-funcionário de Fernando, o Governo Federal enviou carta a Vladimir Putin pedindo a sua extradição. Após ser finalizada a fase de recursos à sentença, foi feito um pedido de indulto.

Robson do Nascimento Oliveira, preso na Rússia desde 2019 Instagram/@olimpio_soares

Após ser condenado, ele foi transferido para a Colônia Penal de Regime Fechado número 5 na cidade de Klekotki.