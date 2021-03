Após a formação do nono Paredão do BBB21, Rodolffo desabafa com Arthur no Quarto do Líder: “Você entendeu o que é que o povo está se reunindo contra mim? Você pira? Eu ser de boa causa inveja nas pessoas. Inveja, inveja. Eu estou sendo invejado pela minha personalidade. Eu sou assim lá fora”, resume o cantor, que está emparedado. O instrutor de crossfit ouve o brother e concorda, afirmando que o importante é estar com a consciência tranquila.