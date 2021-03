Na sala do BBB21, Juliette e Caio observam o Queridômetro no telão. Os brothers reparam que o cantor sertanejo recebeu metade de “corações” e metade de emojis de “carinha feliz”. Na sequência, procuram o brother, que aparece na sala. “Você está mais equilibrado do que seus batimentos cardíacos”, brinca a paraibana, e ouve do brother: “Quero ‘coração’ lá de fora”. “Então me devolva”, brinca a sister.