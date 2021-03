Rodolffo fala de Arthur com Caio e afirma: ‘A gente nunca foi aliado dentro do jogo’ | casa BBB

Ao lado de Caio, Rodolffo analisa um brother dentro da casa e fala para o goiano: “O Arthur a gente vê ele reclamando todos os dias, todos os parceiros dele na casa saíram. Os parceiros, parceiros mesmo. A gente sempre teve uma amizade com ele porque ele é um cara bacana, mas a gente nunca foi aliado dentro do jogo. Quando o último saiu, que foi a Carla, ele ficou ‘alone’, entre aspas, com relação a jogo sim. Mas em relação a amparo não, porque nós dois falamos direto para ele: ‘tem nós aqui’. Mas não tem nós 100% em relação a jogo, ou pelo menos ainda. Dentro da cabeça dele o que acontece: tem um Paredão para acontecer amanhã. Ele está certo. Tem que estar neutro certo. Se ele escolhe um caminho antes do Paredão, ele pode estar precipitando”