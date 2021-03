Rodrigo chuta o balde, ‘vê Ana’ na balada e acaba na cama de outra · .

Rodrigo (Rafael Cardoso) vai largar Júlia com Manuela (Marjorie Estiano) para relembrar os velhos tempos em A Vida da Gente. O rapaz beberá demais, reencontrará Nina (Bianca Comparato) e a beijará. Só que ele achará que está com Ana (Fernanda Vasconcellos). O bonitão terminará a noite na cama da ex-namorada na novela das seis da Globo.

Expulso de casa por Jonas (Paulo Betti), o jovem terá se mudado de mala e cuia para a residência de Iná (Nicette Bruno) em Gramado, na serra gaúcha. Ele se revezará com a amiga de Alice (Sthefany Brito) nos cuidados com a filha, mas Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) convencerá o irmão a fazer uma pausa em sua “brincadeira de casinha”.

A encrenqueira arrastará o garoto até uma balada em Porto Alegre nas cenas que serão exibidas no próximo dia 10 no folhetim de Lícia Manzo. Depois de beber algumas garrafas de cerveja e com o juízo já um pouco alterado, o personagem de Rafael Cardoso vai dar de cara com Nina –jovem com quem ele terminou um romance justamente para assumir a paixão por Ana.

Ainda com dor de cotovelo, a estudante de Direito confessará que o considera corajoso por ter jogado tudo para cima para criar a herdeira. “Curioso que todo mundo fala a mesma coisa, mas não é uma questão de coragem. É a minha filha. E nem é um trabalho assim tão complicado. A parte mais difícil é o sono. Ou não poder mais decidir sobre o seu tempo”, explicará o rapaz.

Rodrigo ainda reclamará que perdeu um pouco de sua liberdade por conta da criança, principalmente as chances de cair na farra com os amigos da faculdade. “Até por isso que eu pedi para a Manu me render para eu poder vir aqui na festa. Só que basta a Júlia acordar e abrir o sorriso para eu me sentir a pessoa mais abençoada do mundo”, assegurará o galã.

Bianca Comparato contracena com Cardoso

Recaída

Incentivado pelo álcool, o enteado de Cris (Regiane Alves) soltará que também sente falta da ex. “E você vai voltar essa noite mesmo para Gramado?”, questionará a garota, com segundas intenções. “Aí é outra parte do pacote de ser pai. Agora, eu só ando de ônibus. Vou esperar amanhecer para pegar o primeiro”, revelará o bonitão.

“Se quiser, pode dormir lá em casa. Qual o problema? Eu estou te convidando para dormir, tá. Aceita?”, disparará a universitária, que ainda o puxará para dançar. Rodrigo, embriagado, verá o rosto de Ana em Nina e não pensará duas vezes antes de beijá-la.

No dia seguinte, ele acordará na cama da jovem e com várias ligações perdidas em seu celular. “Ah, não acredito que eu fiz isso de novo. Perdi a hora. Era para eu estar em Gramado. Eu deixei a Manu sozinha com a Júlia. E prometi que não ia fazer isso outra vez”, lamentará o bonitão.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

