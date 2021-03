Rodrigo Nestor rebate críticas sobre demora em sua renovação com o São Paulo: ’13 anos no clube sem bronca’

O volante Rodrigo Nestor, cria das categorias de base do São Paulo, esclareceu uma polêmica com a torcida do Tricolor nos últimos dias. O jogador, que tem contrato até novembro deste ano, já pode assinar um pré-contrato com outro clube em maio.

As conversas por sua renovação se estendem desde a temporada passada e a torcida já vem criticando o jogador pela demora nas finalizações das conversas.

Na última semana, um tweet do jogador em que ele escreveu ‘bando de frustrados’, gerou revolta em parte dos torcedores. Na noite desta segunda-feira, ele respondeu os seguidores, se retratando e explicando a confusão.

– Boa noite, venho aqui esclarecer a respeito do post “bando de frustados”. Em momento algum me referi a torcida do São Paulo , postei isso por conta de erros que eu ouvi numa live , coisas que não tem nada haver com o que eu faço dentro do campo e sim duvidando da minha índole e caráter. Estou 13 anos no clube sem nenhuma bronca ou algum ato que ponha em dúvida quem sou eu. Boa noite – escreveu o camisa 34.

Nas últimas semanas, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, vem tratando de ser otimista em relação a renovação com Nestor, que vem ganhando espaço com o técnico Hernán Crespo, sendo titular contra o Santos e também diante do Novorizontino.

Ao todo, nesta temporada, Nestor foi utilizado em três dos quatro jogos de Crespo no clube do Morumbi. Ele só não foi utilizado diante do Botafogo-SP na estreia da equipe na temporada.