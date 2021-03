Rotina para crianças: Entenda a importância

Você sabia que a rotina para crianças é extremamente importante e indispensável para a saúde mental dos pequenos? Isso acontece porque é a partir de uma rotina estruturada e saudável que as crianças poderão se inserir no mundo e nos mais diversos contextos sociais.

Com isso, desenvolvem um equilíbrio emocional e cognitivo de maior qualidade, desencadeando uma vida mais saudável e feliz.

Pensando em disseminar esta importante informação, no artigo de hoje vamos elencar os principais fatores envolvidos com uma rotina para crianças. Acompanhe a seguir.

Por que a rotina para crianças é importante?

Como mencionamos, a rotina para crianças está relacionada com uma vida mais equilibrada, saudável e com um gerenciamento emocional mais estruturado. Tudo isso porque a rotina é capaz de desencadear os seguintes efeitos:

1- Cria senso de comunidade e sociedade

Quando uma criança tem a chance de viver uma rotina estruturada, ela passa a ter um olhar mais claro do que é uma comunidade ou uma sociedade. Afinal, ela verá que, não apenas ela, como também todos os seus amiguinhos possuem um momento para cada atividade.

Sendo assim, ela passa a perceber a dinâmica da sociedade e compreende que todos têm compromissos e hora para desenvolver determinada atividade.

2- Promove o estabelecimento de limites

O estabelecimento de limites também é outro fator que nos ajuda a pôr a rotina das crianças como algo indispensável no dia a dia. Isso porque a criança irá compreender que em algum momento ela terá que cumprir as tarefas da escola e os seus deveres em casa, e depois poderá brincar e se divertir.

3- Ajuda a criança a lidar com a frustração

Seguindo o ponto acima, os limites também fazem com que, pouco a pouco, a criança experimente a sensação de frustração e perda.

Essas sensações são de extrema importância e todas as crianças devem sentir, uma hora ou outra.

Apenas dessa forma é que ela entenderá os seus sentimentos e dores, e no futuro poderá ser um adulto muito mais equilibrado.

4- Melhora o sono da criança e de toda a família

Manter uma rotina para crianças é criar uma atmosfera que prioriza a alimentação e o sono de toda a família. Com a hora para acordar e dormir, a criança e os pais tendem a descansar de uma forma mais revigorante, promovendo uma qualidade de vida mais expressiva.

5- Desenvolve a autonomia da criança

Com o passar do tempo, a rotina infantil fará com que a criança comece a compreender qual é o momento de estudar, comer, tomar banho ou dormir.

Dessa maneira, ela desenvolve a sua autonomia a partir do momento em que toma a decisão de se concentrar no estudos ou de questionar os pais sobre o banho, por exemplo.

6- Promove a responsabilidade

Da mesma forma como a autonomia aparece, a responsabilidade infantil também é aflorada. A criança compreende que precisa lidar com determinadas situações ao longo do dia, a fim de cumprir as suas obrigações e, mais tarde, ter tempo para brincar e se divertir.

7- Diminui a ansiedade infantil

A ansiedade infantil também diminui a partir do momento em que há uma rotina para crianças bem estruturada. Afinal, pode ser desgastante passar o dia sem saber o que precisa ser feito.

Por isso, criar um momento para comer, estudar, brincar, dormir e passear é essencial para que a criança tenha certa previsibilidade de suas atividades e não fique tão ansiosa.

Invista nesse tipo de rotina, adequada à idade da criança, e veja como ela se torna cada dia mais saudável, feliz e realizada.