Rover Curiosity tira selfie ao lado do ‘Mont Mercou’ em Marte

O rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity dominam o noticiário atualmente, quando se fala em Marte. Mas há um outro veículo em solo marciano também trabalhando ativamente, como os dois recém-chegados: o Curiosity.

Para lembrar que ele ainda existe, a NASA divulgou nesta terça-feira (30) uma selfie registrada pelo rover lançado em 2011. Na imagem, o Curiosity aparece em frente ao Mont Mercou, uma formação rochosa de 6 metros de altura, na cratera Gale, apelidada assim em homenagem a uma montanha na França.

A imagem foi gerada a partir de 60 fotografias tiradas no dia 26, pelo instrumento Mars Hand Lens Imager (MAHLI), que fica no braço robótico da sonda, combinadas com outras 11 fotos registradas 10 dias antes pelo Mastcam, instalado na cabeça do robô.

O Curiosity mostrou que também está ativo em Marte.Fonte: NASA/Divulgação

No início do mês, as câmeras da missão já haviam registrado uma imagem panorâmica em 360º graus da região. A imagem permitiu à equipe em Terra ter uma ideia melhor das camadas sedimentares da formação.

Investigando a cratera Gale

Após chegar ao Planeta Vermelho em agosto de 2012, o Curiosity deu início aos estudos do clima e da superfície marciana, em uma área que fica a 3,7 mil km de distância de onde o Perseverance pousou, em fevereiro.

Desde 2014, ele tem trafegado pelas encostas do Monte Sharp, de 5 km de altura, que fica no centro da cratera Gale. No local da selfie, sua broca foi utilizada para pulverizar uma pequena amostra de rocha, colocada em instrumentos no interior do rover, permitindo à equipe estudar a sua composição em busca de pistas sobre o passado de Marte.

O próximo passo é investigar uma área do monte conhecida como “unidade portadora de sulfato”, para a qual ele já foi enviado. Por lá, o Curiosity pode encontrar material para ajudar a descobrir os motivos que levaram Marte a se transformar no deserto atual.