Saiba como consultar o seu CPF no Consumidor Positivo

Em 2019, aproximadamente 48% dos brasileiros estavam com o nome negativado. Isso acontece quando uma pessoa não quita uma dívida no prazo determinado pelo cobrador e é automaticamente registrada nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa.

Porém, muitos cidadãos não acompanham as movimentações de seu CPF por não se atentarem a este seguimento ou até mesmo por não saberem como fazer o procedimento de consulta.

O que é o Consumidor Positivo?

O Consumidor Positivo é um portal de monitoramento e acompanhamento do CPF de consumidores brasileiros da empresa Boa Vista (SCPC). A ferramenta permite que o consumidor consulte seu Score de crédito, acompanhe todas as movimentações do seu CPF, receba dicas de finanças e economia, além de possibilitar a ativação de alerta de documentos perdidos e furtados.

Com um acompanhamento recorrente e assíduo, o cidadão consegue se precaver de golpes ou fraudes, além de se organizar financeiramente para que o nome não seja negativado, impossibilitando-o de fazer outras aquisições.

Por que devo consultar meu CPF no Consumidor Positivo?

O acompanhamento do CPF no Consumidor Positivo é muito importante. Através deste procedimento é possível manter uma boa organização financeira e evitar surpresas futuras com a restrição no nome.

Quando se estar com o nome sujo, por falta de pagamento de alguma dívida, o cidadão não consegue fazer um empréstimo, por exemplo. Isso porque, a Instituição financeira consegue consultar o Score (pontuação de crédito) do candidato no momento da tramitação, que apresentará uma pontuação inferior à exigida.

A consulta é gratuita?

As consultas no Consumidor Positivo para saber a situação do CPF são todas gratuitas. Para isso, basta acessar o site do órgão e criar uma conta gratuitamente.

Se o CPF estiver negativado no Consumidor Positivo, isso significa que o nome do cidadão está inscrito nesse órgão e que, certamente, será prejudicado com:

Diminuição da pontuação de Score;

Dificuldade para conseguir empréstimos e financiamentos;

Rompimento de contratos;

Crédito negado;

Dificuldade em abrir contas correntes em muitos bancos.

Veja o passo a passo de como consultar o CPF

Para evitar as restrições no CPF, é necessário seguir a movimentação do documento. Pelo Consumidor Positivo, o curioso consegue fazer a consulta em qualquer horário totalmente on-line. Basta seguir as orientações a seguir: