Salah despista sobre futuro no Liverpool e é ‘seco’ ao falar sobre Sergio Ramos e Klopp

Mohamed Salah, atacante do Liverpool, falou sobre o confronto dos Reds contra o Real Madrid, válido pelas quartas de final da Champions League.

Em comparação com o último jogo entre eles, na final da Liga dos Campeões de 2018, o egípcio destacou a ausência de Cristiano Ronaldo, quem ele julga ser o “melhor da história” do clube merengue.

“O Real Madrid está diferente. Eles perderam alguns dos seus maiores jogadores, como Cristiano Ronaldo, o melhor da sua história. Alguém que marcava muitos gols. Ao mesmo tempo contrataram Hazard, que não está tendo sorte com as lesões. Será um jogo diferente. Eles estão nas quartas de final, mas sem os gols de Ronaldo… Não posso dizer qual time é melhor, apenas digo que estamos nas quartas e temos que estar preparados para o confronto”, disse o atacante em entrevista ao Marca.

Salah também falou sobre um possível reencontro com Sergio Ramos. Na final de 2018, o atacante do Liverpool saiu lesionado do jogo após lance com o zagueiro espanhol.

“Esse jogo está no passado, então não penso nisso. Penso no time. Todos estamos focados no Real e queremos vencer… É isso”, finalizou. Na final em questão, o Real venceu por 3 a 1, se sagrando tricampeão na época.

Liverpool e Real Madrid se enfrentarão já na próxima semana, pela ida. O jogo ocorrerá na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), com mando do Real. A volta será dia 30, com mando do Liverpool.