Samapoli perde a primeira como técnico do Olympique de Marselha, no Campeonato Francês

O Nice recebeu, neste sábado, o Olympique de Marselha pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O time comandado por Jorge Sampaoli deixou o campo com um resultado negativo de 3 a 0. Com isso, o técnico argentino conheceu o sentimento de derrota pela primeira vez no time francês. Os gols foram marcados por Thuram-Ulien, Gouiri e Alexis Claude Maurice.

No início do jogo, a bola circulava bastante no meio de campo, mas não tinham muitas chances perigosas. Na primeira grande oportunidade, Nagatomo, do Olympique, deixou a bola passar pela pequena área e não marcou. Por outro lado, quando Thuram-Ulien teve a bola, não desperdiçou. Em boa cabeçada, o francês abriu o placar.

Na segunda metade, o Nice voltou mais forte e com uma estratégia de jogar no erro dos visitantes. Em uma falha da defesa do Olympique, Gouiri marcou o segundo do time da casa. Tentando minimizar as perdas, o time comandado por Sampaoli foi ao ataque. Após gol marcado por Benedetto, o VAR entrou em ação e anulou a marcação de campo. Alexis Claude Maurice sacramentou a vitória em um dos últimos lances da partida.

Com isso, o time de Sampaoli fica com 45 pontos e segue bem distante das vagas europeias. Mesmo em sexto lugar, a equipe de Marselha tem 14 pontos de diferença para o 4° colocado, o Monaco. Do outro lado, o Nice chega aos 39 pontos e fica, momentaneamente, na décima colocação.

Os donos da casa têm compromisso marcado para o próximo dia 4, quando visitam o Nantes. O Olympique volta a campo no mesmo dia, porém, em casa contra o Dijon. A pausa entre as partidas é decorrências da data Fifa separada para as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Neste sábado ainda jogaram Metz e Rennes, em que o clube visitante levou a melhor por 3 a 1.