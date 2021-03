Sampaio Corrêa bate Salgueiro e assume vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Sampaio Corrêa assumiu a vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste nesta segunda-feira. O time derrotou o Salgueiro por 3 a 2 na Arena Castelão, pela sexta rodada, e subiu para o segundo lugar com nove pontos, ficando a apenas um do líder Bahia.

O Tricolor maranhense começou pressionando e saiu na frente logo aos 12 minutos da etapa inicial. Sávio mandou cobrança de escanteio na área e a bola sobrou para Jefinho, que finalizou e deixou o Sampaio em vantagem. A equipe tentou ampliar no decorrer do primeiro tempo, mas o placar se manteve até o intervalo.



(Foto: Divulgação/Sampaio Corrêa)

O Salgueiro voltou mais ligado para a segunda etapa e empatou logo aos três minutos. Ciel recebeu lançamento em profundidade, driblou o goleiro Mota e igualou os marcadores da partida. Porém, aos seis, após uma finalização de Jefinho na trave, Ranieri tentou afastar e acabou mandando a bola para as próprias redes, anotando um gol contra e deixando a Bolívia Querida novamente na frente.

O Sampaio continuou tentando criar chances para aumentar e marcou o terceiro aos 25, com Guilherme Teixeira. O meia aproveitou uma sobra de bola na entrada da área, escapou da marcação e bateu rasteiro para fazer mais um para a equipe. O Salgueiro conseguiu diminuir aos 27, mais uma vez com Ciel, e se lançou ao ataque nos minutos finais. Aos 48, o próprio Ciel chegou a balançar as redes e empatou a partida, mas o tento foi anulado e o time maranhense saiu de campo com a vitória.