Sandro é obrigado a fugir para não ser a próxima vítima; entenda · .

Sandro (Humberto Carrão) terá que se esconder para não virar a próxima vítima da segunda fase de Amor de Mãe. O filho de Vitória (Taís Araujo) denunciará os crimes de Álvaro (Irandhir Santos) à polícia com uma prova incontestável. Miriam (Ana Flávia Cavalcanti) o aconselhará a sumir durante um tempo para não ser morto pelo milionário na novela das nove.

O irmão de Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) conseguirá colocar o marido de Verena (Maria) em uma situação muito complicada nos próximos capítulos do folhetim de Manuela Dias. Com a falsa morte de Lurdes (Regina Casé), o rapaz acreditará que sua mãe postiça realmente foi assassinada e jurará vingança.

O filho de Raul (Murilo Benício) acreditará que Álvaro está por trás da história e planejará uma emboscada para que o presidente da PWA seja colocado atrás das grades. O ex-presidiário roubará o livro-caixa de Belizário (Tuca Andrada) e o entregará à inspetora de polícia.

No caderno, todos os registros financeiros das falcatruas que foram cometidas pelo ex-PM a mando do patrão de Lucas (Nando Brandão) estão anotados, o que inclui até os assassinatos. O marido de Betina (Isis Valverde) dará o documento para Miriam e também acabará com a única vantagem que Álvaro tem sobre ele: um roubo de que participou depois que saiu da cadeia.

Sumiço de Sandro

Na primeira fase de Amor de Mãe, Sandro e Marconi (Douglas Silva) assaltaram uma relojoaria, e o personagem de Humberto Carrão nunca foi pego pelo crime. Para que o “careca” não o encurrale com a história, o filho de Vitória confessará o delito a Miriam.

Porém, a policial ficará com medo de o que o bandido rico poderá fazer ao saber que foi passado para trás. Então, a agente do Estado deixará a lei de lado para pedir que o jovem se esconda em um lugar bem longe e seguro.

Tudo indica que o filho de Vitória ficará dois meses na fazenda que Raul comprou recentemente. O personagem de Murilo Benício tem falado dessas terras na novela como um lugar para se refugiar.

Mesmo sabendo que fez o certo, o amigo de Marconi se martirizará. Paralelamente à história, Betina ficará entre a vida e a morte em decorrência da Covid-19, e Sandro não poderá ficar ao lado dela. Após superar a doença, a enfermeira vai se afastar do trabalho no hospital para se reabilitar, pois terá sequelas.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público em 9 de abril. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

