Santos aguarda Conmebol sobre mando da Libertadores em meio à indefinição sobre jogos em São Paulo

A duas semanas da decisão pela terceira fase eliminatória da Conmebol Libertadores, o Santos ainda não teve uma resposta da Conmebol sobre o mando de campo para enfrentar o San Lorenzo, no dia 13 de abril.

Em contatos prévios com a confederação, o Peixe ouviu sobre a chance de receber os argentinos no Brasil, mas a possibilidade de ser na Vila Belmiro ou mesmo em São Paulo é remotíssima.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O governo de SP estendeu a fase emergencial no combate ao COVID-19 até 11 de abril. Dessa forma, o Alvinegro busca opções com a Conmebol em outros estados para evitar a partida no Paraguai.

Por protocolo, a confederação precisaria definir o mando 15 dias antes, porém, isso não ocorreu até agora.

Uma das alternativas do Santos é a Ressacada, estádio do Avaí em Florianópolis (SC). O Peixe já conversou com Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol do Leão da Ilha, mas não houve avanço até o momento.

O duelo de ida contra o San Lorenzo está marcado para o dia 6 de abril, no El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. Se passar, o Santos estará na fase de grupos da Libertadores.