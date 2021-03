Santos inicia negociação para renovar com Sánchez e primeira reunião não empolga

A diretoria do Santos se reuniu com Carlos Sánchez por videoconferência na última terça-feira e iniciou a negociação para renovar o contrato válido até 22 de julho de 2021.

O presidente Andres Rueda e o diretor de futebol Jorge Andrade conversaram com Sánchez e o seu empresário. Pessoas próximas ao uruguaio informaram que essa primeira discussão foi “mais ou menos” e a tratativa continuará em breve.

