São 800 vagas em Ipojuca

Há muitos empregos para Operador Mecânico através do Processo Seletivo da Unilever Brasil! São diversas vagas de emprego na região de Ipojuca, em Pernambuco. Se você está à procura de uma oportunidade no mercado profissional, não deve ficar fora dessa seleção. Veja, a seguir, todas as informações sobre como se inscrever e orientações importantes!

Unilever divulga vagas de empregos para Operador Mecânico

São 800 vagas de emprego abertas essa semana para quem está em busca de carteira assinada. A empresa procura construir um mundo melhor, ao passo que trabalha pelo desenvolvimento de seus colaboradores. O sucesso é uma busca conjunta, entre empresa e seus funcionários. Por isso, para fazer parte da equipe, os interessados devem ter em mente os seguintes critérios de aprovação:

nível médio concluído;

técnico em mecânica ou elétrica, bem como mecatrônica ou química;

gestão de pessoas;

ter experiência no setor de produção;

ter disponibilidade para atuar em diversos turnos.

Os interessados em uma das 800 oportunidades, deve ter em mente as atividades da função:

todas as intervenções de caráter técnico, como calibragem, regulagem, rolagem, lubrificações de máquina;

realização e gerenciamento de inspeções técnicas, intervenções preventivas, corretivas e de limpeza em equipamentos de linha;

realização de ajuste de parâmetros e de ferramentas dos equipamentos da linha, para a garantia dos padrões da empresa;

realização de checklist ou normas provisórias de inspeção, limpeza e lubrificação;

liderança de pessoas.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas de empregos para operador mecânico, os interessados devem seguir as orientações da página de seleção, e cadastrar o currículo. A empresa está em busca de talentos para o complemento de uma equipe colaboradora de sucesso!

