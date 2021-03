São Paulo depende do Rentistas (URU) para ser cabeça de chave na Libertadores; veja possíveis cenários

O São Paulo não joga nesta quarta-feira (31), mas o futuro do clube será decidido no Uruguai. Isso porque Rentistas e Liverpool disputarão, em jogo único, uma vaga na final do Campeonato Uruguaio. Caso o primeiro avance, o Tricolor será cabeça de chave na fase de grupos da Libertadores.

Dez anos do gol 100: Relembre 10 gols marcantes da carreira de Rogério Ceni



Se o Liverpool se classificar para a decisão, a vaga como cabeça de chave vai para o Peñarol, e o São Paulo fica no pote 2 para o sorteio da fase de grupos, juntamente com Internacional e Atlético-MG. Por enquanto, somente Palmeiras e Flamengo são os brasileiros cabeças de chave. Caso superem a terceira fase, Grêmio e Santos irão entrar no pote 4. O Fluminense está no pote 3.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O sorteio, que está marcado para o dia 9 de abril, tem os clubes praticamente todos definidos em seus respectivos potes. Faltam somente os representantes uruguaios e os times classificados da fase prévia da Libertadores.

O Uruguai não definiu ainda os seus classificados para a competição. Os dois finalistas do país têm direito a vagas diretas na fase de grupos. No entanto, o Liverpool preferiu garantir antes a sua participação no principal torneio sul-americano, participou das primeiras fases e acabou já eliminado pela Universidad Católica (EQU) logo na estreia.

Quem gostou dessa situação foi o Peñarol. Como o Liverpool não tem direito a se classificar novamente, a vaga na fase de grupos vai para a equipe melhor posicionada na classificação geral. Assim, caso o Liverpool vá para a final do Uruguaio, a vaga nos grupos será do Peñarol.



A importância de ser cabeça de chave

No sorteio da Libertadores, os times são divididos em quatro potes, sendo o primeiro composto pelos chamados ‘cabeças de chave’, que são melhores colocados no ranking da Conmebol. Sendo assim, em tese os clubes mais fortes compõem esse pote, fugindo de confrontos teoricamente mais difíceis.

Na Libertadores de 2020, o São Paulo ficou no Pote 2, juntamente com o Santos. No sorteio, o Tricolor acabou ficando no mesmo grupo de River Plate (ARG), LDU (EQU) e Binacional (PER), sendo eliminado logo na primeira fase, ficando na terceira posição da chave.



Veja os cenários dos potes no sorteio da Libertadores



Rentistas na final do Campeonato Uruguaio

Pote 1: Palmeiras (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Cerro Porteño (PAR), Olimpia (PAR) e São Paulo (BRA)

Pote 2: Defensa y Justicia (ARG), Internacional (BRA) , Atlético-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)

Pote 3: Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Tachira (VEN) e Argentinos Jrs. (ARG)

Pote 4: Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL), Rentistas (URU) e os 4 times das fases preliminares (Grêmio e Santos entrarão aqui, caso avancem).

Liverpool na final do Campeonato Uruguaio:

Pote 1: Palmeiras (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR) e Olimpia (PAR)

Pote 2: Defensa y Justicia (ARG), São Paulo (BRA) , Internacional (BRA) , Atlético-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU) e Universidad Católica (CHI)

Pote 3: Barcelona (EQU), Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER) e Deportivo Tachira (VEN)

Pote 4: Argentinos Jrs. (ARG), Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL) e os 4 times da fase prévia (Grêmio e Santos entrarão aqui, caso avancem).