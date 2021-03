São Paulo fecha contratação de Alex para ser técnico do Sub-20

O São Paulo fechou a negociação para contratar o ex-meia Alex como técnico do Sub-20. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘Blog do Perrone’ e confirmada no LANCE!.

São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais



Apenas alguns detalhes adiam o anúncio oficial do treinador, que deve começar os trabalhos em abril, com contrato de dois anos. Com isso, Alex passará pela sua primeira experiência como treinador de futebol, carreira que ele nunca escondeu que pretende seguir. O ex-meia vai assumir a vaga deixada por Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA

Curiosamente, um dos maiores lances de Alex, como jogador, foi um gol contra o São Paulo, no Morumbi, quando defendia o Palmeiras, rival do Tricolor. O gol foi marcado em Rogério Ceni, que hoje é treinador de futebol e atual campeão brasileiro pelo Flamengo. Se o acordo for fechado, tanto Alex quanto Ceni terão começado suas carreiras de técnico no São Paulo.

Revelado pelo Coritiba, com passagens vitoriosas pelo Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, o ex-meia voltou para o clube onde iniciou a carreira para se aposentar em 2014. De lá para cá, já atuou nos bastidores do seu primeiro time, já foi comentarista e, agora, planeja iniciar sua carreira como treinador, tendo feito o curso da CBF.