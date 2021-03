São Paulo procura zagueiro para fechar elenco para a temporada

O São Paulo monitora o mercado em busca de um zagueiro canhoto para atuar no lado esquerdo do esquema com três zagueiros. Pedido por Crespo, o desejo da diretoria é trazer um jogador com essas características para ‘fechar’ o elenco da temporada.

A ideia da diretoria são-paulina é mapear o mercado sul-americano em busca de defensores jovens, que possam ter algum valor de revenda no futuro próximo. Mesmo com a chegada de Miranda, a comissão técnica acredita que precisa de mais um jogador.

Nos últimos dias, surgiram possíveis interesses do Tricolor nos zagueiros Adonis Frías (23 anos), do Defensa y Justicia, antigo time de Crespo e também em Alan Franco (24 anos), do Independiente. Ambos se encaixariam no perfil de jogadores que a diretoria busca. No entanto, o LANCE! apurou que a diretoria segue buscando mais nomes para compor a lista.

Um dos nomes foi do zagueiro Jorge Figal, de 24 anos, que atua no Inter Miami, dos Estados Unidos. No entanto, o clube americano não quis abrir negociações no momento, segundo o diretor Carlos Belmonte.

– A gente foi atrás do Figal que joga na Inter de Miami-EUA, fomos atrás e não querem nem abrir negociação de venda ou empréstimo. Crespo nos indicou mais dois jogadores que estamos analisando, ele pediu um zagueiro canhoto – afirmou ao canal do ‘Eduardo e Tironi’, no YouTube.

No mercado nacional, o São Paulo procurou o Botafogo para contratar Kanu, mas as negociações não evoluíram. Resta saber os próximos passos do Tricolor no mercado da bola.