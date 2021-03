São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda, e Éder já treina sem restrições

Depois de ter um domingo de descanso, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. O destaque da atividade desta manhã ficou por conta de Éder, que surpreendeu a comissão técnica pelo bom condicionamento físico.

A última vez que o atacante entrou em campo foi em novembro de 2020, ainda na China. Mesmo com o longo tempo de inatividade, Éder já treina sem restrições e por todo o tempo ao lado de seus companheiros, mostrando que poderá ser utilizado por Hernán Crespo caso seja inscrito no Campeonato Paulista, que está momentaneamente paralisado.

Todos os reforços do Tricolor neste início de temporada já treinam no CT da Barra Funda. Além de Bruno Rodrigues, Miranda, Orejuela e Éder, que já foram anunciados, os meio-campistas Benítez e William já participam das atividades comandadas pela comissão técnica. A tendência é que os dois sejam oficializados até o final desta semana.

Neste momento, o único jogador do São Paulo sob os cuidados do departamento médico é o zagueiro Walce. Recuperando-se de uma grave lesão no joelho esquerdo, o jogador ainda está distante de retornar aos gramados, realizando apenas trabalhos de fisioterapia.

Enquanto não há uma definição em relação à continuidade do Paulistão, o Tricolor segue se preparando no CT da Barra Funda. O estadual está paralisado até a terça-feira desta semana, mas existe a possibilidade de renovação da suspensão dos jogos. A FPF ainda conversará com o Governo de São Paulo para tentar convencê-lo da alternativa de “bolhas de isolamento” dos clubes.