São Paulo será cabeça de chave da Libertadores; veja como ficam os potes para o sorteio

Estão definidos os potes para o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, e o São Paulo será cabeça de chave. O time tricolor acabou ‘ajudado’ pelo Rentistas (URU), que foi à final do Campeonato Uruguaio e ‘resolveu’ a enorme confusão que aconteceu no campeonato local (leia mais abaixo).

Assim, o Brasil tem só três cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo e o próprio São Paulo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Internacional e Atlético-MG estarão no pote 2 junto com o São Paulo, enquanto o Fluminense vai para o pote 3.

Caso se classifiquem, Grêmio e Santos estarão no pote 4 por terem vindo da fase prévia. VEJA OS CENÁRIOS COMPLETOS PARA OS POTES ABAIXO,

Vale lembrar que os potes são definidos pelo ranking da Conmebol, que leva em consideração o desempenho recente e histórico dos times dentro da Libertadores. Times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo – a menos que um deles tenha vindo da fase prévia.

O sorteio da fase de grupo está marcado para o dia 9 de abril e terá transmissão ao vivo do ESPN.com.br.

Os potes do sorteio da Libertadores:

ESPN

POTE 1 : PALMEIRAS (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), FLAMENGO (BRA), Cerro Porteño (PAR), Olimpia (PAR) e SÃO PAULO (BRA)

POTE 2: Defensa y Justicia (ARG), INTERNACIONAL (BRA) , ATLÉTICO-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)

POTE 3: Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), FLUMINENSE (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Tachira (VEN) e Argentinos Jrs. (ARG)

POTE 4: Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL), Rentistas (URU) e os 4 times da fase prévia

A confusão no Uruguai

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Toda a confusão acontece porque o Uruguai não definiu a tempo todos os seus classificados para a Libertadores. Os dois finalistas do país têm direito a vagas diretas na fase de grupos.

O Liverpool venceu o Rentistas nesta quarta-feira e é um dos finalistas do país. Só que a equipe preferiu garantir antes a sua participação no principal torneio sul-americano, aceitou uma vaga nas fases prévias e acabou já eliminada pela Universidad Católica (EQU) logo na estreia.

Como um time não tem direito a se classificar duas vezes, a vaga na fase de grupos vai para a equipe melhor posicionada na classificação geral que ainda estiver elegível. Assim, o Peñarol – que sequer está mais na disputa do título uruguaio – ganhou o ‘presente’.