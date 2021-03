Sarah acredita que será salva do paredão por traição de Rodolffo e Caio · .

No Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade acredita que permanecerá na disputa pelo R$ 1,5 milhão por causa da traição que sofreu dos ex-aliados Rodolffo Matthaus e Caio Afiune. Nesta segunda-feira (29), em conversa com Viih Tube, a consultora de marketing digital pontuou que será salva pelo público por causa da forma como entrou na berlinda desta semana.

“Você está com um sentimento bom em relação ao paredão?”, indagou a youtuber, e a consultora de marketing digital respondeu: “Estou, e apenas por um motivo, pelo motivo que fui [proteger o voto de Gilberto Nogueira na semana anterior]. Quando entrei aqui, brincava com o Gil sobre que quando fosse aos paredões, iria na semana certa com a pessoa certa, para voltar”.

“Não que fosse a mais amada. Pelo menos, teria outra pessoa que teria algum motivo a mais para sair. Se tivesse ido pelo desempate do Arthur [Picoli, líder da semana] ou alguma coisa assim, poderia sair porque tem pessoas muito fortes comigo. Porém, pelo motivo que fui, as pessoas podem achar lá fora: ‘Caramba'”, complementou a loira.

Durante o papo, a brasiliense relembrou o seu período como telespectadora do reality e disse que, quando decidia votar em alguém, fazia isso porque se assustava com alguma atitude do competidor: “Então, acho que pode ser por isso que fique. Não é nem pelas pessoas, ser mais forte ou não, mas pelo motivo que fui parar nele”.

“Pelo menos nessa semana. Nas próximas, já não sei [se fico]”, comentou Sarah. “Estava achando estranho desde a semana passada. O grupo de vocês já estava [afastado]”, disse a integrante do Camarote, e a sister da Pipoca concordou: “Me tocou real quando você falou esse negócio. A gente era muito unido e, de repente, [nos afastamos]”.

