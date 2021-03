Sarah declara a Rodolffo no BBB21: ‘Eu me arrependo muito de ter sido sua amiga’ | casa BBB

“Cara, eu estava magoado com você. Você omitiu uma informação para mim que me desestabilizou totalmente“, ressaltou o emparedado. “Cara, eu só te digo uma coisa. Eu me arrependo muito de ter sido sua amiga aqui dentro, muito. Porque eu briguei várias vezes para te defender. Várias vezes, Rodolffo. Eu estava querendo ganhar Anjo para te defender”, desabafa a sister.

“Olha, Sarah, eu só te chamei aqui porque, se eu sair hoje, eu joguei com verdade, eu joguei com clareza, o meu jogo sempre foi assim aqui“, declara o goiano. “Eu joguei com o coração e me arrependi“, confessa a consultora de marketing.