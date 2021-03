Sarah desabafa sobre brothers com Pocah: ‘O Rodolffo eu não quero desculpar’ | casa BBB

A brasiliense desabafa sobre sua relação com o goiano após ele votar na sister no último Paredão : “Então, eu amo o Caio. Amo, de graça. Desde o primeiro dia desse programa. Mas eu estou muito machucada. E eu não consigo, por enquanto, desculpar ele. Talvez daqui umas semanas eu esteja mais tranquila, mas agora não consigo”.

O desabafo continua, e ela fala sobre outro brother da casa. “O Rodolffo eu não quero desculpar. E, se eu desculpar, vou estar me sentindo uma idiota. Porque só eu sei a quantidade de vezes que eu defendi ele. Briguei com Gil (Gilberto) por causa dele, e ele várias vezes aqui dentro já se mostrou que não estava do meu lado. Então, se eu fizer isso, vou estar me traindo”, decreta.