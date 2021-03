Sarah, do BBB21, reage a comentários da internet e fala sobre Juliette: ‘Dei mole’ | fora da casa

Assim que deixou o programa, a brasiliense foi conversar com a apresentadora Ana Clara no Bapo-Papo BBB. Lá, ela reviu e comentou toda a trajetória no jogo, que, aliás, foi bastante agitada: a consultora de marketing foi para três Paredões, fez parte de um trio poderoso, se tornou uma espiã, fez amizades, ganhou Prova do Líder, recebeu Castigo do Monstro, indicou dois brothers que saíram da casa e participou de alguns conflitos.