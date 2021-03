Sarah e Gilberto cumprem mais uma vez o Castigo do Monstro no BBB21. A consultora de marketing digital comenta com o brother sobre o Paredão: “A gente está falando de você ir, mas pode ser que Rodolffo vá, ele está só diminuindo os corações dele”. A sister se refere ao Queridômetro. Ela continua especulando: “Mas talvez o povo só não mande ele, para testar outras pessoas”.